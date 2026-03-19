Gremio de ropa y calzado de segundo uso alerta impacto económico por construcción de muro chileno

19/03/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

La reciente excavación de zanjas y la construcción de un cerco en la frontera entre Perú y Chile ha encendido la alarma entre miles de comerciantes que dependen de esta actividad para subsistir. La preocupación no es menor: según la dirigente del sector, el impacto ya se siente en la economía local.

Norma Supo, presidenta de la Federación de Calzado y Ropa de Segundo Uso, advirtió que la situación ya afecta directamente a miles de personas. "Es una gran preocupación, no solamente para un grupito pequeño, sino que son más de 7 mil familias que ya se están viendo afectadas", afirmó.

La dirigente explicó que el comercio en ferias conocidas como "cachinas" depende en gran medida del ingreso de mercadería desde Chile. Sin embargo, con las nuevas restricciones y la construcción del cerco, ese flujo se ha reducido considerablemente. "Con la zanja muere el comercio local", señaló, citando la percepción generalizada entre asociaciones del rubro.

Falta de respuesta de autoridades

Uno de los principales reclamos del sector es la ausencia de medidas concretas por parte de las autoridades peruanas. Supo cuestionó el silencio de los congresistas y funcionarios locales frente a la problemática. "Los congresistas no dicen nada absolutamente de este caso", sostuvo.

Asimismo, recordó que anteriormente existían normativas que permitían el ingreso de mercadería en menor cuantía, lo que facilitaba la actividad comercial. "Antes teníamos una ley que nos permitía traer cierta cantidad de productos, pero hoy en día eso nos lo han quitado", indicó.

Mercadería en riesgo

El tipo de productos que se ve afectado incluye ropa americana, calzado y juguetes, elementos esenciales para el comercio. Según Supo, estos productos no solo representan una fuente de ingreso, sino también una tradición económica en la región.

"Nosotros trabajamos con calzado, con prendas, con juguetes, con todo. Esto era algo legal durante años, pero ahora nos han quitado esa posibilidad", explicó.

Economía local en peligro

Tacna es reconocida como una ciudad de comercio, donde miles de familias dependen de la actividad informal y formal vinculada a la frontera. La paralización de este flujo podría generar un impacto social significativo.

"¿Qué es lo que mueve más en Tacna? Es el comercio", enfatizó Supo, quien además destacó que las ferias no solo son conocidas a nivel local, sino también nacional.

Posibles medidas y protestas

Ante la falta de soluciones, los comerciantes no descartan tomar medidas de protesta. La dirigente adelantó que se encuentran en proceso de organización junto a otros representantes del sector. "Haremos marcha, pero nos tienen que escuchar", afirmó.

Además, indicó que se están coordinando reuniones con distintos dirigentes para evaluar acciones concretas. "Vamos a reunirnos con todos los presidentes y ver qué es lo que vamos a hacer en adelante", precisó.

El panorama para quienes dependen de esta actividad es incierto. Cambiar de rubro no es una opción sencilla para miles de personas que llevan años dedicadas al mismo negocio. "No es tan fácil cambiar de la noche a la mañana", señaló la presidenta de la Federación de Calzado y Ropa de Segundo Uso.