Derrumbe de mina en La Libertad dejó tres personas atrapadas: Emergencia se atendió y fueron rescatados

19/03/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

El Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) La Libertad, informó sobre el derrumbe de una mina en el distrito de Cachicadán, provincia Santiago de Chuco. Según precisaron, tras este desastre hay una seria afectación; se trata de tres personas, las cuales quedaron atrapadas.

Peligro por derrumbe

Mediante su cuenta oficial de Facebook, el organismo parte del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SINAGRED), brindó detalles sobre este hecho reportado en horas de la mañana de este jueves 19 de marzo, exactamente en el caserío Casa Blanca.

Es así que, de acuerdo a su informe, tres personas quedaron atrapadas en dicho derrumbe, por lo que se accionaron los trabajos de respuesta correspondientes. De tal modo, al ejecutar las coordinaciones respectivas, se trasladó a la zona maquinarias para realizar trabajos en donde se remuevan los escombros.

Asimismo, hasta la zona del accidente, llegó una ambulancia de posta de salud para brindar la atención médica hacia los individuos que se encontraban en peligro ante un posible empeoramiento de la situación. Las maquinarias pertenecían a la Municipalidad de Cachicadán y a la Mina Olga Victoria.

"El Centro de Operaciones de Emergencia Distrital se encuentra monitoreando la emergencia, efectuando las coordinaciones necesarias", escribieron en sus redes sociales, este jueves 19 de marzo.

Trabajadores fueron rescatados

Tras más de dos horas de trabajos, el COER La Libertad informó que la emergencia fue atendida, por ende las tres personas atrapadas a consecuencia de dicho derrumbe, fueron rescatadas por personal municipal de la zona. Según precisaron, pobladores de dicho caserío también ayudaron a las autoridades para extraer a dichos ciudadanos.

Cabe mencionar que, dichos trabajos se realizaron bajo la supervisión del Centro de Operaciones de Emergencia Distrital, de acuerdo al Reporte Complementario de Emergencia N° 146-2026. La situación actual de la emergencia es "atendida".

El COER también difundió algunas imágenes de lo que fue este rescate de quienes serían trabajadores de la mina. En ellas se puede visualizar a pobladores de la zona sosteniendo en brazos a uno de los afectados, quien lleva un casco blanco y ropa negra.

Si bien los trabajadores no habrían sufrido daños graves, igualmente, recibirán atención médica para verificar que no tengan mayores afecciones. Por el momento, se desconoce si fueron derivados a algún centro hospitalario en la zona.

En conclusión, el COER La Libertad realizará seguimiento de dicho caso y se estarían coordinando acciones para agilizar las respuestas sobre cómo se habría originado el accidente; sin embargo, se presume que tendría que ver con las intensas lluvias en la zona.