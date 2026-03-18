Interno del Penal de Juliaca es descubierto por el INPE ocultando droga en un taper

18/03/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

La lucha contra el ingreso de drogas en los establecimientos penitenciarios volvió a mostrar resultados en Juliaca. El 18 de marzo de 2026, agentes del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) descubrieron un taper con droga oculto en el taller productivo N°17 del penal, durante una revisión ordinaria.

El hallazgo se produjo gracias a una acción de inteligencia de Seguridad Penitenciaria, que permitió detectar el objeto escondido sobre un banco de madera y cubierto con un cojín.

Interno trató de escapar

El taper habría pertenecido al interno Raymer Cachi Flores, quien intentó escapar de la revisión corporal al notar la presencia del personal penitenciario. La intervención fue liderada por el grupo 3 de agentes, bajo el mando del alcaide de servicio. El operativo confirmó que los internos continúan buscando nuevas modalidades para ocultar sustancias prohibidas dentro de ambientes productivos del penal.

Tras el hallazgo, se dio aviso inmediato al Ministerio Público y a la Policía Nacional, que realizaron las pruebas de campo y levantaron las actas correspondientes. La dirección del centro carcelario inició indagaciones para determinar la responsabilidad del interno y reforzar los controles en los talleres.

El INPE subrayó que estas acciones forman parte de la política de seguridad intensificada por su máxima autoridad, Jorge Cotos Ochoa, quien ha dispuesto mayor vigilancia en todos los establecimientos penitenciarios del país.

Droga fue hallada durante revisión regular.

Más descubrimientos en Pucallpa

El caso de Juliaca no es aislado. En paralelo, el INPE informó sobre un operativo en el penal de Pucallpa, donde se intervino a cuatro internos en posesión de drogas, también durante una requisa ordinaria. En este caso, se incautaron envoltorios con marihuana y pasta básica de cocaína en distintos ambientes del penal.

La intervención múltiple en Pucallpa refuerza la narrativa de que el tráfico de drogas dentro de los penales es una problemática estructural y recurrente en distintas regiones del país. Al igual que en Juliaca, se dio aviso al Ministerio Público y a la Policía Nacional, que realizaron las diligencias correspondientes.

La detención del interno en Juliaca y la intervención múltiple en Pucallpa confirman que el sistema penitenciario enfrenta una presión constante para impedir el ingreso y la circulación de drogas. El INPE busca responder con acciones de inteligencia y operativos coordinados, pero la reiteración de casos demuestra que se requiere protocolos más estrictos para garantizar la seguridad en los penales.