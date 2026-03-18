Alejandra Baigorria reaparece tras ampay de Said Palao en Argentina: Lanza INESPERADO mensaje

18/03/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Alejandra Baigorria sorprende al reaparecer tras el ampay de Said Palao en un yate junto a Mario Irivarren y Patricio Parodi con otras mujeres en Argentina. La exchica reality sorprende con su mensaje en medio del escándalo en su matrimonio.

Alejandra Baigorria tras ampay de Said Palao

Said Palao y Mario Irivarren están en el 'ojo de la tormenta' tras la difusión de imágenes comprometedoras donde se les observa disfrutando de una tarde junto a un grupo de mujeres en un yate lejos de sus respectivas parejas. Como se recuerda, el popular 'Samurái' se encuentra casado con Alejandra Baigorria, por lo que la escena pondría en vilo su relación. ¿Lo perdonarán?

Al ver a Said muy cerca y cariñoso con las féminas en el yate, muchos de los seguidores se preguntan cómo estaría emocionalmente la 'Gringa de Gamarra', quien siempre defendió su romance 'a capa y espada' de aquellos que no confiaban en que su historia de amor se mantendría sólida. Pese a que no ha dado declaraciones sobre el ampay, 'Ale' Baigorria sorprendió al reaparecer en un evento.

A través de imágenes difundidas en el portal 'Instarándula', se difundieron fotografías que evidenciarían que, a pesar de este duro momento sentimental que atraviesa, Alejandra decide seguir enfocada en sus emprendimientos y proyectos profesionales: se mostró dando una charla a un grupo de mujeres en una tienda de un centro comercial.

"Es una charla de emprendimiento, consejos de venta, consejos para que ustedes mismos también crezcan. (...) Esto es lo que yo quería, el dinero para poder crecer y lo hice. Entonces, ser chica reality no es tan malo. Mi 'por qué'. Sergio estabas gordo ahí. Siempre mi por qué ha sido mi familia; mi familia es gigante", indicó en un inicio.

Rompe su silencio con duro mensaje

Asimismo, 'Ale' aprovechó para señalar: "Mientras tengamos salud, mientras tengamos las fuerzas, estamos vivos, estamos aquí; hay que pararse y seguir porque la vida es tan corta que hay que aprovechar cada momento y cada segundo, y hay que acordarse de que tienen un motor y un motivo que los espera en casa".

¿Qué dijo Alejandra Baigorria al reaparecer en público?

Quien también evidenció que Alejandra Baigorria estaba concentrada en sus proyectos fue su hermano Sergio Baigorria Alcalá. A través de sus redes sociales, soltó otras escenas donde la aún esposa de Said Palao sube al escenario para dirigirse a todos los presentes.

"Hola ¿Cómo están? ¡Asu! Son un montón, qué lindo. 350 personas, la verdad que es un honor poder estar aquí (...) Venimos demostrando año a año el crecimiento que tenemos y se vienen sorpresas, pero hoy estoy aquí para darles una charla de emprendimiento, consejos de venta. (...) ", expresó 'Ale'.

Su hermano no pudo evitar destacar el orgullo que siente por la excompetidora de 'EEG' por siempre salir adelante y demostrar ser una mujer empoderada: "Qué capa. Orgulloso de ti. Hoy realizamos una charla para toda nuestra familia Ripley. (...) Eres admirable, ¡no paras!", escribió en la imagen difundida en Instagram.

Hermano de Alejandra Baigorria resalta su admiración por ella tras ampay de Said Palao.

Mientras el escándalo por el ampay de Said Palao en Argentina continúa generando debate en el mundo del espectáculo, Alejandra Baigorria reapareció ante las cámaras en un evento empresarial con un potente mensaje.