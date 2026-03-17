Rescate en Lambayeque: Salvan a adulto mayor atrapado tras crecida de río

17/03/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Un adulto mayor de 73 años fue rescatado de milagro ante la repentina crecida del río Motupe, en Lambayeque. El hombre recibió el auxilio de rescatistas debido a que se vio atrapado cuando se encontraba realizando labores de pastoreo.

Rescatan a adulto mayor de crecida de río en Lambayeque

Natividad Cruz Sandoval, hombre de 73 años, se encontraba pastoreando su ganado ovino como es habitual cerca al río Motupe, en el caserío Puerto Rico, distrito de Jayanca, en la provincia de Lambayeque.

Sin embargo, se vio atrapado ante la repentina crecida del caudal lo que puso su vida en alto riesgo. Ante tal emergencia, el adulto mayor se vio imposibilitado de salvarse por su propia fuerza de la potencia del río.

Advertidos del hecho, agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP), serenazgo de la jurisdicción y los propios pobladores de la zona, unieron esfuerzos para salvar la vida del septuagenario.

Debido a que la emergencia activó los protocolos de Defensa Civil, se dio una rápida intervención de las autoridades, logrando rescatar oportunamente al adulto mayor. Afortunadamente, el hombre no presentó daños de gravedad.

Sin embargo, el municipio distrital emitió un reporte por el caso indicando que ahora el hombre de 73 años perdió su corral y gran parte de su ganado, situación que lo deja en una situación de vulnerabilidad económica.

Lluvias intensas alertan Lambayeque

Las intensas lluvias registradas en la provincia vienen afectando gravemente a la región, tal es el caso del adulto mayor. Ello, debido a que durante la madrugada de este martes 17 de marzo se presentó una abundante caída de lluvia. Así, se incrementó el caudal del río Chiñama que arrasó parte de la carretera de acceso.

De acuerdo a relatos de los pobladores, las precipitaciones comenzaron a las 3:00 a.m. que provocó en pocas horas el desborde del río. Con esto, se llevaron grandes tramos de la vía de aceeso a la comunidad del sector Higuerón y zonas aledañas.

Con ello, el aislamiento de la zona es grave, debido a que los ciudadanos han quedado incomunicados, especialmente hacia la parte alta de la sierra. La comunidad necesita atención ante esta emergencia, ya que sumado a ello, se suma el mal estado del puente colgante en el sector La Arena.