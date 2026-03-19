Enrique Valderrama y el APRA impulsarán plan integral de seguridad y turismo en el distrito del Rímac

19/03/2026 / Exitosa Noticias / Política

El candidato presidencial del Partido Aprista Peruano (APRA), Enrique Valderrama, encabezó una gran caminata por las principales calles del histórico distrito del Rímac. Acompañado por sus candidatos, militantes, simpatizantes y vecinos, Valderrama recorrió diversos sectores escuchando las demandas de la población y reafirmando su compromiso con el desarrollo del distrito.

Valderrama y el APRA se comprometen con el distrito del Rímac

Durante su discurso, el candidato del APRA destacó la importancia de devolverle la tranquilidad a las familias rímenses.

"Desde el Rímac nos comprometemos, luego de esta inmensa caminata que hemos realizado, a potenciar la seguridad ciudadana en el distrito", enfatizó Valderrama, señalando que la lucha contra la criminalidad será una prioridad absoluta en su gestión.

Asimismo, Valderrama resaltó el enorme valor histórico y cultural del distrito, comprometiéndose a impulsar el turismo como un motor de desarrollo económico local.

En el ámbito de infraestructura, el candidato anunció la implementación de un ambicioso programa nacional.

"Lanzaremos un gran programa nacional de pistas y veredas que impactará, entre otras zonas de Lima, en el Rímac, que se encuentra muy descuidado en este aspecto", señaló, lamentando el actual estado de las vías urbanas.

Cabe destacar que estas propuestas forman parte de la Agenda Social que el Partido Aprista viene defendiendo en todo el país.