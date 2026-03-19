Japón y cinco países europeos condenan ataques de Irán contra el estrecho de Ormuz

19/03/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Los líderes de Reino Unido, Francia, Alemania, Italia, los Países Bajos, Japón y Canadá emitieron un comunicado en conjunto este jueves 19 de marzo sobre el estrecho de Ormuz. En el exhortan a Irán a "cesar inmediatamente" los ataques en contra de este estratégico punto para el suministro mundial de petróleo.

Piden a Irán parar ataques en estrecho de Ormuz

Las escalada bélica en Medio Oriente ha generado un pronunciamiento en conjunto de países europeos y Japón, con el fin de poner fin a los ataques con misiles registrados en el estrecho de Ormuz.

Además, condenan "en el sentido más enérgico" los recientes ataques de Irán en contra de barcos comerciales desarmados en el golfo Pérsico, así como infraestructuras civiles e instalaciones de gas. Con ello, reprochan el cierre "de facto" del estrecho de Ormuz por las fuerzas militares iraníes.

"Hacemos un llamamiento a Irán para que cese de inmediato sus amenazas, la colocación de minas, los ataques con drones y misiles y otros intentos de bloquear el estrecho de Ormuz a la navegación comercial", se lee en el comunicado.

Por tal razón, exponen su "disposición a contribuir con los esfuerzos apropiados" con el fin de garantizar el paso seguro por el corredor energético.

Hace unos días atrás, Donald Trump hizo un llamado a diversos países para mantener el estrecho "abierto, seguro y libre". Sin embargo, en ningún momento del comunicado aluden al comunicado del presidente de Estados Unidos. "Aplaudimos el compromiso de las naciones que se han sumado a un plan de preparación", indican.

🚨 | Alemania, Reino Unido, Francia, Italia, Países Bajos y Japón emiten una declaración conjunta condenando a Irán y expresando su "disposición a contribuir a los esfuerzos apropiados para garantizar el paso seguro por el estrecho de Ormuz". pic.twitter.com/Sd6NMrdkfY — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) March 19, 2026

Acciones de Irán afectan "a las personas más vulnerables"

En el comunicado también indican que las acciones de Irán "se sentirán en todas partes del mundo, especialmente en las personas más vulnerables", precisan.

Además, consideran que la injerencia en el transporte marítimo internacional y la interrupción en el suministro de petróleo "constituyen una amenaza para la paz y la seguridad internacional". Por ello, buscan que se imponga una "moratoria" sobre sobre los ataques contra la infraestructura civil, incluidas las instalaciones de petróleo y gas.

En el comunicado indican que también trabajarán para brindar apoyo a los países más afectados, ya sea a través de las Naciones Unidas y las instituciones financieras internacionales.