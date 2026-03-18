Robo en La Yarada Los Palos: familia denuncia hurto de maquinaria agrícola valorizada en miles de soles

18/03/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Una familia fue víctima de un robo en La Yarada Los Palos, en la región Tacna, donde delincuentes sustrajeron maquinaria y herramientas de trabajo agrícola valorizadas en aproximadamente S/ 4,000.

El hecho ocurrió la tarde del miércoles 11 de marzo, alrededor de las 4:00 p.m., en una vivienda ubicada en el pozo 126, lote 85-A, del asentamiento 5 y 6. Según relataron los afectados, los delincuentes llegaron a bordo de una camioneta e ingresaron tras forzar la puerta principal, rompiendo la chapa metálica.

Maquinaria robada en La Yarada Los Palos

Entre los bienes sustraídos se encuentran:

Una compresora de aire

Una bomba estacionaria nueva

Una motosierra nueva

Dos motosierras usadas

Un bidón de cocina

Además, los delincuentes causaron daños en muebles y estantes al interior de la vivienda, presuntamente en busca de dinero.

Robo ocurrió cuando familia no se encontraba

Al momento del robo, la madre de familia se encontraba recibiendo atención médica, mientras que los hijos estaban en la ciudad de Tacna trabajando y cuidando al padre, quien se recupera de una reciente intervención quirúrgica.

Los afectados señalaron que existe una grave falta de seguridad en La Yarada Los Palos, indicando que la zona se encuentra desatendida por parte de las autoridades locales. También mencionaron la carencia de servicios básicos y vías adecuadas.

Vecinos del sector indicaron no haber presenciado el robo, aunque reportaron la presencia de una camioneta sospechosa rondando la zona horas antes del hecho.

Robos constantes en zona agrícola

Este sector, dedicado principalmente al cultivo de aceitunas, ha registrado constantes robos en viviendas y chacras. Sin embargo, muchos casos no son denunciados debido a la desconfianza en las autoridades.

En el caso de esta familia, se trata del tercer robo que sufren, afectando directamente sus herramientas de trabajo agrícola.

Llamado a las autoridades

Los agraviados hicieron un llamado al alcalde distrital, Samuel Cueva Huisa, para reforzar la seguridad en la zona y garantizar condiciones adecuadas para los agricultores que sostienen la economía local.