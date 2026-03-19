Cancillería peruana emite importante comunicado tras la colocación de bandera de Bolivia en Puno

19/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El incidente registrado en el centro poblado de Isani, distrito de Zepita, provincia de Chucuito, región Puno, generó inmediata atención en la opinión pública. Durante la madrugada de este jueves 19 de marzo, pobladores alertaron sobre la colocación de una bandera de Bolivia en el muelle pesquero artesanal a orillas del lago Titicaca.

Ricardo Jiménez Castilla, presidente de la comunidad, realizó la denuncia del caso y el alcalde del centro poblado, Néstor Barrios, confirmó lo sucedido y enfatizó que la zona pertenece al territorio peruano, exhortando inmediatamente a las autoridades para que intervengan y retiren la bandera.

La situación motivó la intervención de la Policía Nacional del Perú y del Ejército, que se trasladaron hasta el lugar, subieron y retiraron el símbolo extranjero. Las imágenes difundidas muestran a un agente utilizando maquinaria para alcanzar el asta, ubicada a varios metros de altura. Tras ello, las autoridades exigieron una mayor presencia policial y militar en la zona.

🔴🔵#ExitosaTeEscucha 🎤 | Ciudadanos en Puno denunciaron que sujetos desconocidos izaron la bandera de Bolivia en la comunidad de Isani, que se encuentra en territorio peruano. Poco después, el emblema extranjero fue retirado por miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía.... pic.twitter.com/i4EWjpgIHU — Exitosa Noticias (@exitosape) March 19, 2026

Comunicado y posición de la Cancillería

En este contexto, la Cancillería peruana emitió un comunicado oficial en el que informó que, en pleno ejercicio de la soberanía nacional, las fuerzas del orden retiraron la bandera boliviana de inmediato. El pronunciamiento también reafirmó la voluntad del gobierno de fortalecer la cooperación, la integración y el desarrollo entre las comunidades de la zona fronteriza con Bolivia.

El mensaje busca transmitir calma y subrayar que el hecho fue atendido con rapidez, evitando que se convierta en un foco de tensión diplomática. La Cancillería destacó que Perú mantiene firme su compromiso de preservar la soberanía en su territorio, al mismo tiempo que promueve relaciones de respeto y colaboración con la nación vecina.

📄Comunicado Oficial 005-26: Sobre la colocación de bandera del Estado Plurinacional de Bolivia en la localidad peruana de Isani, región Puno.



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Caso similar con Colombia

No es la primera vez que ocurre un episodio similar en territorio peruano. En septiembre del 2025 se registró un hecho idéntico, esta vez en Loreto, en el distrito de Santa Rosa, donde una bandera de Colombia fue izada en el lugar por un exalcalde y precandidato presidencial de dicho país, Daniel Quintero, donde a través de su propia cuenta de X (antes Twitter), proclamaba el lugar como territorio colombiano.

El episodio de entonces generó fuertes críticas y una preocupación creciente en la comunidad por la falta de presencia estatal en áreas fronterizas. Estos antecedentes refuerzan la necesidad de mayor vigilancia y coordinación para evitar nuevas provocaciones.

El comunicado de Cancillería cumple dos objetivos: reafirmar la soberanía nacional frente a un acto irregular y, al mismo tiempo, enviar un mensaje de cooperación hacia Bolivia. La estrategia busca equilibrar firmeza y diplomacia, evitando que el incidente escale hacia un conflicto mayor.