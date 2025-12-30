Piura: Paralización de las obras en el estadio Miguel Grau será investigada por la Contraloría

30/12/2025 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

La paralización de las obras de reconstrucción del estadio Miguel Grau de Piura y las protestas de los hinchas del Atlético Grau, obligaron al contralor de la República, César Aguilar, a viajar hasta esta ciudad. Tras realizar una inspección en el recinto, anunció una investigación para determinar a los responsables administrativos.

Comprometido a reanudar la obra

Junto a otros auditores de la Contraloría, examinó la estructura, dando a conocer que los trabajos comenzaron el pasado 12 de junio, pero que hasta la fecha solo presenta un avance del 1.64 %. Por haberse desembolsado más de 3 millones de soles (de los S/. 192 millones destinados), anunció la ejecución de un servicio de control posterior.

"Nos genera mucha preocupación que se intente ejecutar una infraestructura sin contar con bases técnicas adecuadas. Esta situación ha derivado en la resolución del contrato y nos obliga a instaurar un control específico que permitirá determinar las responsabilidades correspondientes. Podría existir una deficiencia", indicó el contralor.

Contraloría investigará paralización de obras en el Miguel Grau de Piura.

Debido a que son más de 10 años que este recinto deportivo se encuentra inoperativo, César Aguilar manifestó que comprende la molestia de deportistas y aficionados, asegurando que trabajará para que las obras se reanuden. "Tienen el compromiso de la Contraloría de destrabar esta obra en el menor plazo posible", precisó.

Señaló que en la región se han detectado más paralizaciones, además de la que vive el estadio Miguel Grau. Un factor recurrente ha sido la deficiencia en la concepción de los proyectos, que ha obligado a que se detengan por razones ajenas o problemas técnicos sin solución.

Hinchas del Atlético Grau se manifestaron

La situación que atraviesa el coloso piurano ha generado el rechazo de los hinchas 'albos', que no pueden ver jugar a su equipo en su ciudad por la falta de un estadio en condiciones. Congregados en los exteriores, exigieron a las autoridades explicaciones del porqué se encuentra abandonado.

El reclamo no solo es porque estaría afectando a los ciudadanos locales, según uno de los manifestantes, quien precisó que el turismo y otras actividades económicas se ven perjudicadas. Agregó que ellos se ven en riesgo cuando se trasladan a otros lugares para apoyar a su club.

