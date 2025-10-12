¡Oliver Sonne será papá! Así anunció el embarazo junto a su novia por la llegada de su primer bebé

12/10/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

El seleccionado peruano Oliver y la influencer Isabella compartieron la grata noticia donde anuncian un nuevo integrante a la familia Sonne Taulund. A través de sus redes sociales, la pareja compartió unas tiernas fotografías para el mundo.

Oliver Sonne va a ser papá

Oliver Sonne e Isabella Taulund, la pareja danesa anunciaron que se convertirían en padres este 12 de octubre. Con tres fotografías, se ve a la pareja disfrutar del grato momento tras la llegada de su primer bebé

Con la descripción "nuevo al grupo", la pareja mostró unas fotografías donde se aprecia el vientre de la joven junto con el futbolista. En una de las capturas se ve cómo un amoroso Sonne da un beso a su pareja y ahora futura madre de su bebé.

La pareja también incluyó a una pequeña mascota dentro de las fotografías familiar. Además, ambos decidieron compartir una fotografía de la ecografía donde se logra ver la forma del quien será su futuro o futura bebé.

En una de las fotos compartidas, se ve a la joven de cuerpo completo donde se aprecia que ya habría pasado los primeros meses de embarazo. La noticia, sin duda, fue bien resguardada por los padres primerizos.

Comprometidos desde junio de 2025

Dentro de la imágenes que anuncian el embarazo de la joven mujer, relució el anillo de compromiso de la pareja. Ambos llevan una relación de 7 años. Actualmente Sonne tiene 24 años, cerca a cumplir un año más este 10 de noviembre e Isabella, 25 años.

El pasado 15 de junio, la pareja hizo publico su compromiso de matrimonio celebrado en una hermosa isla Harbour, caracterizada por su arena rosa, en las Bahamas. De la misma forma que el anuncio de su embarazo, la pareja compartió la noticia a través de sus cuentas oficiales de Instagram.

El anuncio fue celebrado en el destino paradisiaco y se observa a Sonne abrir una botella de champagne por el motivo de su alegría.

La futura madre de Sonne cuenta con estudios en Economía Financiera y según la descripción de su cuenta se dedica a la Gestión de ventas y marketing internacionales. En sus redes sociales comparte fotografías de su vida diaria a sus más de 20,8 mil seguidores, que ya la reconocen por ser la novia del futbolista nacionalizado peruano.

Este 12 de octubre, ambos compartieron la llegada de su primer hijo a través de sus cuentas, compartiendo su felicidad para sus seguidores.