Carlos Zambrano admite que bebe y no teme a las críticas: "No me interesa porque es mi vida"

Carlos Zambrano volvió a hablar sin filtros y dejó claro que no pretende esconder quién es. El jugador de Alianza Lima admitió que bebe de vez en cuando y que no teme a las críticas de quienes lo juzgan por disfrutar su vida fuera de las canchas.

Carlos Zambrano confiesa que "recontra toma"

Durante una conversación con el programa deportivo Denganche, el jugador blanquiazul fue invitado a brindar con el panel, momento en el que Diego Penny comentó: "Yo sé que no tomas porque eres deportista". Sin pelos en la lengua, Carlos Zambrano no dudó en responder y dejó una declaración que sorprendió a todos.

"¿Yo no tomo? Recontra tomo. Yo quiero hacer un gol para celebrar así como Dayro Moreno", dijo entre risas, mientras hacía el ademán de servir una copa. Además, contó que comenzó a beber recién en el 2014, hace unos 10 u 11 años.

Carlos Zambrano, de 36 años, explicó que disfruta sus momentos fuera del fútbol sin excesos y que no ve problema alguno en darse sus gustos junto a su esposa, Marcia Succar, o compartir tiempo con su familia. Sin embargo, reconoció que hay quienes no ven con buenos ojos ese lado personal.

Carlos Zambrano ignora las críticas

El tema subió de tono cuando el exarquero José Carvallo le preguntó cómo tomaba las críticas que recibe por salir a divertirse tras los partidos. El futbolista no se guardó nada y fue directo:

"Tomamos las críticas de distinta manera. Mi esposa lo toma distinto que yo. A ella le puede afectar o incomodar, y es entendible que a la familia le choque y le afecte, pero a mí no me interesa".

Zambrano enfatizó que el futbolista, más allá del uniforme, también es una persona que necesita desconectarse del ruido y del estrés que genera la alta competencia.

"Lo digo así fuerte, no sé cómo lo tome la gente, pero lo hablo como lo siento, porque es mi vida. Yo no me meto en la vida de los demás", expresó, dejando claro que su prioridad es mantener su propio equilibrio.

Asimismo, recordó que el fútbol siempre genera opiniones y juicios, pero él ha aprendido a mantener la calma y enfocarse en lo que realmente le importa: rendir en el campo. "Entiendo que el fútbol es el juego donde se mete mucha gente, opinan y todo, pero tengo esta mentalidad", agregó.

Así, Carlos Zambrano admitió que bebe y no teme a las críticas, dejando claro que su vida fuera del campo no afecta su rendimiento ni su compromiso con Alianza Lima.