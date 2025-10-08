Pobladores de Tres Cruces exigen pertenecer a Ilabaya y rechazan ser parte de la provincia de Candarave

08/10/2025 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Los pobladores del sector Tres Cruces, perteneciente actualmente al distrito de Huanuara, provincia de Candarave, protestaron frente a la Municipalidad Provincial de Tacna para exigir que se respete su pertenencia administrativa y rechazar el intento de volver a la provincia de Candarave.

Según los protestantes antes pertenecían a Tarata pero luego de la creación de la provincia de Candarave habrían pasado a pertenecer a la provincia de Jorge Basadre.

Este conflicto territorial ha reavivado la indignación de las cerca de 40 familias que habitan la zona, quienes denuncian abandono histórico y falta de consulta por parte de las autoridades.

Narvi Vargas Miranda, presidenta del sector Tres Cruces, expresó su molestia ante lo que considera un atropello a la voluntad de los pobladores.



"Nos sentimos indignados porque nos están atropellando. Nunca nos consultaron si queríamos regresar a Candarave. Hace 37 años que pertenecemos a Ilabaya", señaló Narvi Vargas Miranda.

Según explicó, desde la creación de la provincia de Candarave, la comunidad dejó de recibir apoyo de Huanuara, mientras que la municipalidad de Ilabaya ha sido la única en brindarles atención básica durante los últimos años.

Falta de atención y abandono histórico



Los vecinos aseguran que el distrito de Huanuara, en Candarave, nunca les brindó servicios básicos ni obras, motivo por el cual decidieron formalizar su relación con Ilabaya, donde actualmente reciben ayuda en agua potable y trabajos temporales. "Vivimos sin agua, sin desagüe, sin luz ni señal. Solo Ilabaya nos atiende", reclamó Vargas.

Por su parte, el poblador Adrián Chambilla, residente desde hace 27 años en Tres Cruces, expresó su rechazo a la propuesta de reincorporación.



"Nos molesta que recién ahora Candarave quiera que regresemos, después de tanto abandono. Nosotros no vamos a retroceder", afirmó Chambilla.

Chambilla adelantó que, de no ser escuchados, los vecinos planean viajar a Lima o realizar una manifestación para defender su pertenencia a Ilabaya.

Un conflicto con raíces políticas y económicas

La controversia entre Huanuara (Candarave) e Ilabaya (Jorge Basadre) se intensificó luego de que la municipalidad ilabayeña incluyera a Tres Cruces en su promoción turística, lo que generó malestar en las autoridades candaraveñas. En una reunión celebrada en abril de este año, Candarave reafirmó que el territorio le corresponde, aunque Ilabaya continuó ejecutando inversiones en la zona.

Analistas locales apuntan que la diferencia presupuestal es uno de los factores que alimenta el conflicto. Ilabaya es el distrito con mayor ingreso por canon minero en la región Tacna, mientras que Huanuara, en Candarave, figura entre los que menos recursos reciben.

Exigen una respuesta oficial

Los habitantes de Tres Cruces exigen que el Gobierno Regional de Tacna y el Congreso escuchen su posición antes de aprobar cualquier ley que modifique su jurisdicción. Aseguran que no permitirán ser transferidos a una administración que los "olvidó por décadas".

Al cierre de esta nota, los representantes del sector esperaban ingresar a una audiencia para sustentar su pedido ante la Municipalidad Provincial de Tacna. "Queremos seguir perteneciendo a Ilabaya, porque Candarave nunca nos apoyó", reiteró Vargas.

Mientras tanto, Tres Cruces, Ilabaya y Candarave siguen siendo los nombres de un conflicto que combina historia, identidad y la lucha por un mejor futuro.