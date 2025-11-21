Arequipa: Volcadura de bus interprovincial en la Panamericana Sur deja el saldo de al menos 10 heridos

21/11/2025 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

El despiste y posterior volcadura de un bus interprovincial a la altura del kilómetro 595 de la Panamericana Sur, en la localidad de Chala, en la región Arequipa, dejó el saldo de al menos diez personas heridas.

Accidente de tránsito en Arequipa

Nuevamente otro accidente de tránsito vuelve a golpear a este departamento sureño. Alrededor de la medianoche del último jueves 20 de noviembre unn omnibús de la empresa Tranzela, que se dirigía de sur a norte, de Arequipa a Lima, se despistó violentamente y cayó por un pendiente de aproximadamente 80 metros.

De acuerdo a información preliminar, el vehículo de placa F2F-960 trasladaba más de 30 pasajeros en su interior, varios de los cuales resultaron con lesiones de consideración. Eso sí, vale indicar que no se han reportado, por el momento, víctimas moratles.

Así quedó el bus interprovincial tras despiste

Tras ello, los heridos fueron trasladados de manera inmediata al centro de salud de Chala, mientras las víctimas que se encontraron en situación de mayor gravedad tuvieron que ser evacuados a Nasca y se encuentra en evaluación dirigirlos al Hospital Honorio Delgado, de Arequipa.

Agentes de la Comisaría de Chala llegaron hasta el lugar y trasladaron a los heridos en patrulleros hacia el centro de salud, donde fueron identificados como: Lázaro Zela Zapana, Alberto Pariona Pomayay, Benito Falla Gobea, Christian Alex Huamayrayme Yunguri, Eliana Arteaga Parhuayo, Yimmy Burela Lizarraga, Joaquín Valdivia Loza, Faustino Quea Ticonna, Vladimir Cahiu Ramos y Rolando Cahiu Apaza.

Policía Nacional acude a la zona del hecho

Al lugar en el que se registró el siniestro, se apersonaron agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) para iniciar las diligencias corrrespondientes y colaborar en el rescate de los pasajeros afectados. Las causas del despiste son aún materia de investigación.

Cabe indicar que, la zona del accidente tiene presencia de neblina, por lo que los efectivos policiales se encuentra analizando si es que el accidente fue causado por una falla humana por otras causas como la misma neblina o llovizna.

Por su parte, el conductor de la unidad interprovincial, identificado como Lázaro Zela Zapana, de 67 años, fue trasladado a la comisaría de Chala para cumplir con las diligencias de acuerdo a la ley, entre ellas la toma de dosaje etílico.

Este nuevo accidente, remueve el doloroso accidente que se suscitó en la Ocoña, hace semanas trás, en el que 37 personas perdieron la vida y a su vez refuerza el reclamo de la población para que exista una mayor seguridad vial, fiscalización y acciones concretas del Estado.