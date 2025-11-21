Mujer denuncia violento robo en su hostal de Calana y apunta a una camioneta gris ante falta de seguridad

21/11/2025 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Un robo ocurrido la mañana del jueves 20 en el distrito de Calana dejó pérdidas superiores a los S/ 13 mil y expuso nuevamente la falta de seguridad en la zona, donde vecinos aseguran que una camioneta gris ha sido vista rondando en días recientes. La propietaria del hostal afectado narró que los delincuentes ingresaron a su inmueble en cuestión de minutos y se llevaron televisores, joyas, whisky y dinero ahorrado para el título profesional de su hija.

La agraviada contó en entrevista que salió brevemente a realizar unas consultas cuando los delincuentes aprovecharon para forzar la puerta del hostal.



"Esto ha ocurrido ayer, día 20, serían las 7 y 40 de la mañana. Yo salía a llevar unas consultas y cuando regresé encontré toda la puerta forcejeada", relató.

Al ingresar, notó que los ladrones habían arrasado con los televisores de seis habitaciones, joyas familiares y dinero en efectivo. "En total son más o menos trece mil soles. Hasta los whiskies se han llevado", denunció.

El robo ocurrió en minutos

Consultados algunos mototaxistas del paradero cercano, estos indicaron haber visto movimientos sospechosos. "Dicen que había un hombre tocando el timbre y una camioneta gris estacionada primero lejos y luego pegada a mi puerta", narró. Pese a ello, nadie alertó a la Policía. La denunciante lamentó el silencio de los testigos.

Sin patrullero ni cámaras de seguridad

La víctima denunció que al acudir a la Comisaría de Calana, le informaron que no había patrullero disponible.



"Me dijeron que no tenían patrullero y que llamarían a Seguridad Ciudadana", explicó. El personal edil llegó recién 40 minutos después.

Además, en la zona no existen cámaras municipales que puedan ayudar a identificar a los ladrones.



"Acá no hay ni una cámara. Incluso se han llevado mi cámara interior", añadió.

La mujer pidió la instalación de cámaras y mayor presencia policial.

"Que pongan más empeño, que busquen esos carros que están merodeando toda Tacna", exigió.

Asimismo, solicitó que el gerente de la empresa de mototaxis cuyo paradero está frente a su vivienda pida a sus trabajadores rendir declaraciones, pues ellos habrían visto a los sospechosos. También pidió limpiar un cañaveral cercano que facilita el acceso de extraños a la propiedad.

El caso ha sido derivado a la Divincri por el valor de lo robado.

Este robo ha generado preocupación en Calana, donde vecinos denuncian la presencia frecuente de una camioneta gris y la ausencia de seguridad en la zona. Las familias esperan una respuesta inmediata para evitar nuevos ataques.