Ica: ¡Sano y a salvo! Policía Nacional encuentra bebé desaparecido en Hospital Augusto Hernández

La Policía Nacional del Perú (PNP) encontró al bebé reportado como desaparecido del Hospital Augusto Hernández de EsSalud, en Ica. El recién nacido fue hallado en la casa de una extrabajadora de limpieza del nosocomio, quien fue detenida por los agentes del orden.

PNP encuentra a bebé reportado como desaparecido

La angustia que vivió una familia de Palpa terminó luego de que el bebé que tenía dos días de nacido, reportado como desaparecido del Hospital Augusto Hernández Mendoza, fuera hallado sano y a salvo en una vivienda del distrito de Parcona.

De acuerdo a la información brindada por el general Leiby Antonio Huamán, jefe de la Región Policial Ica, tras tener conocimiento del rapto en horas de la madrugada, personal de la sección de Trata de Personas como la División Regional de Inteligencia se pusieron en acción y realizaron un amplio interrogatorio al personal del hospital.

Según precisó, se habían percatado de que, días antes, una persona que laboraba en el área de limpieza del nosocomio y transitaba por el lugar sin motivo alguno, puesto que ya no trabajaba ahí, lo que levantó la sospecha de las autoridades.

Gracias al operativo realizado por la policía, se logró identificar a la fémina como Zayda Puza Hernández, quien habría usado indumentaria médica, para retirar al menor del cuarto bajo el pretexto de que lo iba a cambiar.

"Empezamos a tener conocimiento de que esta persona, autora del rapto, había estado el día miércoles y jueves en el hospital. Como ella trabajaba anteriormente tenía la confianza del hospital y pudo ingresar. No es normal que una extrabajadora venga y menos a la zona de pediatría. (...) Está detenida (la extrabajadora de limpieza)", expresó el general Huamán.

Extrabajadora de limpieza del hospital fue detenida

El general PNP también expresó que se obtuvo la ficha del Reniec, por lo que se realizó la geolocalización de su teléfono, lo que permitió llegar al domicilio en Parcona, donde se encontró al bebé en buen estado sin signos de violencia, pero que debe pasar por la revisión del pediatra, debido a que se trata de un recién nacido por cesárea.

El Ministerio del Interior, a través de sus redes sociales, confirmó la noticia y aseguró que la mujer fue detenida por las fuerzas del orden y se han iniciado las investigaciones para determinar responsabilidades. Asimismo, se precisó que la Policía de Criminalística llegó al nosocomio para recopilar evidencias y revisar las cámaras de seguridad.

Menor se encuentra junto a su madre

La Defensoría del Pueblo también se pronunció por este caso que ha generado gran preocupación en el país. Según la entidad, después de las evaluaciones de salud, el bebé volvió con su madre, quien está estable pero afectada por lo sucedido. Recomendó a la dirección del nosocomio brindar soporte emocional a ella y a la familia, así como adoptar medidas correctivas y efectivas que refuercen la seguridad del establecimiento en todos sus turnos de atención.

"Cerca de las 10 a. m. se confirmó que el bebé fue hallado en Parcona junto a la mujer que lo había retirado del hospital, tras aproximadamente 8 horas de búsqueda", detalló dicha institución en X.

Por su parte, EsSalud reportó que vienen brindando todas las facilidades a nuestras autoridades en las investigaciones del caso en Ica.

Es así como la Policía Nacional informó que una extrabajadora de limpieza del Hospital Augusto Hernández, ingresó al nosocomio para llevarse al recién nacido. El bebé logró ser hallado por las autoridades, sano y a salvo, en el distrito de Parcona, en Ica, este jueves 20 de noviembre.