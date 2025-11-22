Amazonas: Intensas lluvias dejan ocho viviendas afectadas y dos inhabitables en Chachapoyas

22/11/2025 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

La ciudad de Chachapoyas, capital de la región Amazonas, fue afectada por intensas lluvias durante el 20 de noviembre. Hasta el momento, al menos siete familias y 46 personas sufren los estragos de la precipitación.

Viviendas y zonas afectadas por fuertes lluvias

Alrededor de las 17:00 horas del jueves 20 de noviembre, se registraron 45 minutos de una torrencial lluvia que ha dejado diversos estragos en la ciudad de Chachapoyas.

Al menos ocho viviendas fueron afectadas y dos quedaron inhabitables tras el ingreso de la abundante precipitación. Según el reporte preliminar, las intensas lluvias provocaron daños en zonas residenciales. Por tal afectación, al menos 46 personas fueron afectadas y siete familias damnificadas.

Entre los sectores más afectados se encuentran la urbanización Pedro Castro Alba, lugar donde se registró la mayor cantidad de viviendas impactadas tras el ingreso del agua y lodo.

Otra zona agraviado es la urbanización Santo Toribio de Mogrovejo y el barrio La Laguna, en esta se presente el mayor número de personas damnificadas. Diversas calles y zonas de Chachapoyas y, también, otros distritos de la provincia, fueron alcanzados por esta precipitación.

Además de las fuertes lluvias, se presentó una tormenta eléctrica que acompañó la constante e intensa corriente de agua, frente a una población alarmada. Este tipo de lluvia torrencial fue registrada luego de 30 años en la ciudad.

Gore Amazonas interviene en zonas

El Gobierno Regional de Amazonas informó que se han movilizado brigadas de intervención para coordinar las labores de evaluación de daños, apoyo a las familias afectadas y articulación con los sectores del Ejecutivo Regional.

"Hemos sufrido daños materiales, no hemos tenido ningún daño humano pero pérdida materiales ´sí. El gobierno regional desde la plataforma de defensa civil hemos dado los auxilios necesarios", precisó para Exitosa

Adicionalmente, señaló que continúan las diligencias entre los directores y presidente del Gore Amazonas para tomar acciones durante los días posteriores al evento.

Señaló que se continuará monitoreando la situación actual por la que atraviesan las familias y otros afectados y se brindará apoyo a quienes se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad.

Debido al reporte del Senamhi por la lluvias intensas advertidas, señaló que ya "habían solicitado" declarar en estado de emergencia la región.

Las precipitaciones pluviales que se presentaron en la ciudad de Chachapoyas dejaron a varias personas afectadas y viviendas inundadas ante la intensidad de las lluvias. Ante ello, las autoridades locales continúan en la zona para intervenir ante el hecho.