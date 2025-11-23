Juegos Bolivarianos: Vía Expresa estará HOY temporalmente cerrada por maratón 42K

23/11/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Como parte del desarrollo de la maratón 42K de los Juegos Bolivarianos Ayacucho - Lima 2025, la Vía Expresa Luis Bedoya Reyes permanecerá cerrada temporalmente hasta la 1:00 p. m. de este domingo 23 de noviembre.

La edición número 20 del evento deportivo continental fue inaugurada anoche en la Fortaleza del Real Felipe, Provincia Constitucional del Callao, con la participación de las delegaciones de los 17 países participantes.

Personal de la ATU continúa garantizando la continuidad del servicio del Metropolitano y la seguridad de los atletas que participan de la maratón de los Juegos Bolivarianos. pic.twitter.com/3QT9KvCX7D — Autoridad de Transporte Urbano (@ATU_GobPeru) November 23, 2025

El recorrido:

Como es de conocimiento, la maratón comenzará en la Plaza de Armas de Lima, irá por la Vía Expresa Luis Bedoya Reyes y continuará por la Bajada de Armendáriz, en Miraflores, en ida y vuelta.

Debido al paso los atletas nacionales e internacionales, la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) estableció el cierre de las estaciones del Metropolitano en el Centro de Lima, siendo estas: Colmena, Jirón de la Unión, Tacna y Ramón Castilla.

En ese sentido, la ruta regular "A" circulará por la Av. Alfonso Ugarte con parada en la estación Quilca - El Peruano, mientras que la ruta "C" llegará solo hasta la estación Central, en ambos sentidos, a partir de las 5:00 a. m.

🔴🔵#ElInformativoDeExitosa📺📺 | ¡Tome sus precauciones! La Vía Expresa permanecerá cerrada hasta la 1 de la tarde de este domingo, 23 de noviembre, debido a la realización de una maratón. Ello, en el marco de los Juegos Bolivarianos Ayacucho - Lima 2025.



📻 95.5 FM

📡 6.1... pic.twitter.com/cgYC50gI8x — Exitosa Noticias (@exitosape) November 23, 2025

Más sobre los Juegos Bolivarianos

Los Juegos Deportivos Bolivarianos Ayacucho y Lima 2025 contarán con la participación de alrededor de 4 000 atletas y 1 600 oficiales, en 44 deportes y 65 disciplinas deportivas, de diferentes países de la región como Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Panamá, Venezuela y Perú, llevándose a cabo desde el 22 de noviembre hasta el 7 de diciembre.

Además, El Salvador, República Dominicana, Guatemala y Paraguay han sido invitados al evento continental. Los atletas estarán distribuidos en 43 escenarios deportivos de las ciudades de Ayacucho y Lima; coadyuvando así a la promoción del deporte, y obteniendo un impacto económico y social positivo en el territorio peruano.

Entre los deportes que se desarrollarán destacan los siguientes: atletismo, béisbol, canotaje, gimnasia, natación, surf, tenis, vela, levantamiento de pesas, remo, squash, entre otros.

Vale mencionar que, la transmisión de los Juegos Bolivarianos Ayacucho-Lima 2025 estará disponible para los espectadores peruanos a través de la plataforma de streaming Zapping , la cual contará con señales simultáneas dedicadas a los 45 deportes y 71 disciplinas de la justa.

Este evento es el inicio del ciclo olímpico para nuestros atletas nacionales y se rigen bajo la Organización Deportiva Bolivariana (ODEBO) con la organización del Instituto Peruano del Deporte y el respaldo del Comité Olímpico Peruano.