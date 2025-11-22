RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
Dará recompensa por información

Cantante Esaúd Suárez es víctima de banda criminal: Delincuentes asaltaron su restaurante flotante en Loreto

El reconocido cantante Esaúd Suárez fue víctima de la delincuencia luego de que sujetos se llevarán objetos de valor de su restaurante flotante en Loreto.

Asaltaron restaurante de cantante Esaúd Suárez en Loreto
Asaltaron restaurante de cantante Esaúd Suárez en Loreto (Foto: Composición Exitosa)

22/11/2025 / Exitosa Noticias / Exitosa perú / Actualizado al 22/11/2025

El cantante de cumbia Esaúd Suárez fue víctima de un robo durante la madrugada, cuando delincuentes fluviales ingresaron a su restaurante flotante "El puerto del Príncipe ", ubicado a orillas del río Nanay, cerca del puente Nanay.

Esaúd Suárez es víctima de robo

La madrugada del último viernes 21 de noviembre, de acuerdo a lo registrado por cámaras de seguridad, delincuentes llegaron en botes, descendieron con armas en mano y comenzaron a llevarse todos los objetos de valor del negocio del reconocido artista, ubicado en el Puerto Santo Tomás.

Los hampones sustrajeron equipos de sonido, entre los que se encontraban parlantes y consolas, valorizados en S/10 000, de acuerdo a fuentes policiales. Sin embargo, al ser descubiertos por los vigilantes, se desató un freno a balazos que puso en peligro a todos en la zona.

Pese a esta feroz balacera a fin de recuperar las pertenencias del exintegrante de 'Caribeños de Guadalupe', los criminales huyeron con los objetos a bordo de un bote por el río Nanay.

Cabe resaltar que, el hecho lo dio a conocer el mismo intérprete mediante sus redes sociales oficiales y en un mensaje a sus seguidores pidió que si uno de ellos llega a obtener información sobre los tipos que le robaron se lo hagan saber y recibirán a cambio una recompensa.

Según información vertida por medios loretanos, el hecho habría sido perpetrado por tipos de la zona llamada Masusa. Por su parte, la Policía Nacional del Perú (PNP) ya inició las diligencias correspondientes para determinar lo suscitado y dar con el paradero de los delincuentes.

Segundo robo en un mes

El restaurante del cantante de cumbia Esaúd Suárez, no es la primera vez que es blanco de la criminalidad, sino que esta es la segunda que se suscita y de manera consecutiva.Por su ubicación a orillas del río lo convierte en un lugar frecuente para bandas que operan en los ríos amazónicos de Iquitos.

Cabe resaltar que, este tampoco es el primer episodio ligado a un ataque delictivo en la vida del intérprete de cumbia porque hace un año, Esaúd Suárez denunció que venía siendo víctima de extorsiones, lo que vuelve a poner en evidencia la peligrosidad a la que se enfrentan diariamente los negociantes de la zona e inclusive artistas de renombre.

Es así como en un mes, el restaurante del cantante Esaúd Suárez volvió a sufrir un segundo robo, esta vez delincuentes se llevaron objetos valorizados en S/10 000.

