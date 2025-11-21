Frontera Perú-Chile: "Solo tenemos dos patrulleros y diez efectivos policiales, mientras ellos tienen a las Fuerzas Armadas"

21/11/2025 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Frente al anuncio del candidato presidencial chileno, José Antonio Kast, de expulsar de su país a los inmigrantes ilegales si es que es elegido mandatario, el alcalde distrital de La Yarada los Palos, Samuel Cueva, advirtió las graves carencias que tiene este punto fronterizo peruano ante la posibilidad de vivir un nuevo éxodo de extranjeros.

En comunicación para el programa "Hablemos Claro", el burgomaestre señaló, que en su jurisdicción tan solo tienen dos patrulleros y 10 efectivos de la Policía Nacional del Perú, lo que haría totalmente incontrolable el control de los ciudadanos transnacionales al territorio peruano.

Contingente chileno para hacerle frente a la migración es superior al peruano

La autoridad tacneña exhortó a la Cancillería a tomar acciones para fortalecer las fronteras, en este caso específico la ubicada en la región Tacna, a fin de salvaguardar la seguridad ciudadana de su territorio y la tranquilidad de sus pobladores, tal como lo viene ejecutando Chile con el apoyo de sus Fuerzas Armadas.

"Ellos han bajado los cruces ilegales al mínimo, en caso nosotros no estamos fortaleciendo nuestra frontera, porque cualquiera que cruza la frontera Chacalluta puede ver que en la mañana llegan 100 migrantes a la línea de frontera y en la noche desaparecen, todos cruzan", advirtió.

En ese sentido, cuestionó la propuesta del candidato de la derecha chilena, debido a que todos los extranjeros podrían generar perjuicios al Perú, cuando en realidad, deberían ser trasladados a sus países de origen, tal como lo realizada Estados Unidos, acotó, por ejemplo.

La advertencia de Kast

En un video publicado en su cuenta oficial de "X" (antes Twitter), José Antonio Kast lanzó un ultimátum a los inmigrantes en situación irregular situados en su país, dándoles la "oportunidad" para que abandonen Chile "voluntariamente" hasta antes que asuma funciones, si es que es vence a Jannette Jara en la segunda vuelta del próximo 14 de diciembre.

"En Chile se va a aplicar la ley: si usted no se va voluntariamente, lo vamos a detener, lo vamos a retener, lo vamos a expulsar y se va a ir con lo puesto. Por lo tanto yo los invito a que salgan a los países por donde ustedes llegaron y si quieren entrar a Chile alguna vez, háganlo por la puerta con sus documentos al día", expresó.

La propuesta del derechista se enmarca en el endurecimiento penal, la militarización y defensa policial. Además, desde un inicio ha mostrado su total respaldo a la política de deportaciones y cierre de fronteras como soluciones al ingreso irregular de inmigrantes.

La autoridad distrital se mostró a favor de defender el territorio peruano ante la presencia de extranjeros indocumentados; no obstante, pide el apoyo necesario para hacer realidad su deseo.