Trabajadores excas denuncian crisis en la salud y demandan mejores condiciones

En medio de una crisis de salud que, según afirman, se arrastra desde hace años, el personal ExCAS del Hospital Hipólito Unanue realizó una protesta pacífica en el área de Emergencia para exigir mejores condiciones laborales y visibilizar las múltiples carencias que enfrentan a diario. El plantón incluyó un lavado simbólico de chaquetas y la participación de trabajadores de diversas áreas críticas.

La licenciada Leslie Morales Gallegos, dirigente del personal ExCAS, señaló que la manifestación busca llamar la atención sobre problemas estructurales que perjudican tanto al personal como a los pacientes.

"Hemos realizado un plantón pacífico, un lavado de chaqueta simbólico, en el cual nosotros queremos visibilizar la crisis sanitaria que actualmente venimos pasando.", declaró.

Agregó que la infraestructura del nosocomio está paralizada "Hasta ahora el gobierno regional no ha podido destrabar este hospital".

Morales también denunció fallas críticas en la planta de oxígeno.

"Tenemos cuatro plantas de oxígeno, de las cuales solamente funciona una. Y en esta planta de oxígeno, el personal no tiene las condiciones adecuadas para trabajar", afirmó.

Falta de equipos y apoyo logístico

El personal ExCAS demandó apoyo logístico, dotación de uniformes, entrega de equipos de protección personal (EPP) y alimentación durante las jornadas de 12 horas en áreas como Emergencia, UCI y Centro Quirúrgico.

"Nuestros compañeros contratados realizan una jornada laboral de 12 horas, de las cuales no reciben alimentación, no reciben soporte nutricional", señaló la dirigente. También advirtió que varios trabajadores han contraído enfermedades como tuberculosis sin recibir el apoyo adecuado del sistema de salud.

Turnos desiguales y nula respuesta del hospital

Otra de las denuncias fue la falta de equidad en la programación de turnos y la entrega tardía de roles laborales. Morales aseguró que, aunque el director del hospital se comprometió en noviembre a atender algunos

pedidos, "Debido a la falta de presupuesto es que no se han concretado estos pedidos".

Incluso —afirmó— compromisos que no requieren recursos tampoco han sido atendidos.

Posible huelga indefinida

Ante la falta de respuestas concretas, los trabajadores no descartan medidas más drásticas.

"Nosotros hemos salido a visibilizar esta lucha, a visibilizar a toda la población cómo está funcionando este hospital con todas las deficiencias", sostuvo Morales.

La dirigente reiteró que su principal preocupación es garantizar mejores condiciones para los pacientes y el personal.

En este contexto, el plantón del personal ExCAS se convierte en un nuevo llamado urgente para atender la crisis sanitaria del hospital y trabajar hacia mejores condiciones para toda la población tacneña.