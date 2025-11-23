¡Oro para el Perú! Ferdinan Cereceda gana la maratón 42k en los Juegos Bolivarianos 2025

23/11/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

¡Arriba Perú! Nuestro atleta nacional Ferdinan Cereceda Rodríguez logró la medalla de oro en la maratón 42K de los Juegos Bolivarianos Ayacucho - Lima 2025, carrera que se disputó en el Centro de Lima, la Vía Expresa Luis Bedoya Reyes y el distrito de Miraflores.

Con un tiempo final de 2h 16:38.00 , el deportista de 30 años, nacido en Cotabamabas, región Apurímac, le da al Perú su primera presea dorada en el inicio del evento continental que reúne en total a más de 4 000 atletas nacionales e internacionales.

Medalla de plata para el Perú

La maratón que empezó a las 5:50 a. m. en la Plaza Mayor de Lima, no solo tiene en el podio a Ferdinan Cereceda, también a Ulises Jhamer Martín Ambrocio por lograr la medalla de plata. El huancaíno logró un tiempo de 2h 16:41.00, dejando el tercer y cuarto puesto al ecuatoriano Fernando Moreno Tapia (2h 18:17.00) y al boliviano Gualberto Castro Gallego (2h 32:23.00).

Podio de la maratón masculina

Vale destacar que, los Juegos Bolivarianos marca el inicio del ciclo olímpico para nuestros atletas nacionales y se rigen bajo la Organización Deportiva Bolivariana (ODEBO) con la organización del Instituto Peruano del Deporte y el respaldo del Comité Olímpico Peruano.

Asimismo, cuenta con la participación de 17 países (Perú, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Panamá, Venezuela, El Salvador, República Dominicana, Guatemala y Paraguay), quienes competirán en 44 deportes y 65 disciplinas deportivas ubicadas en Ayacucho y Lima.

Maratón femenina también le da medallas al Team Perú

La jornada no solo ha traído laurales en la rama masculina de la maratón desarrollada en Lima, nuestras atletas femeninas también han dejado en alto a nuestro país al posicionarse en el podio el segundo y tercer lugar.

Sheyla Eulogio Paucar y Zarita Suárez Núñez, con tiempos de 2h 35:10.00 y 2h 36:07.00, respectivamente, le dieron al país la medalla de plata y bronce en la competencia que empezó a las 5:30 a. m.

El primer lugar lo obtuvo la ecuatoriana a Silvia Ortiz Morocho (2h 34:54.00) y la cuarta posición le terminó perteneciendo a la boliviana Edith Mamani Sandoval (2h 57:29.00).

Resultados de la maratón femenina.