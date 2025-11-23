José Jerí no descarta INTERVENIR Embajada de México para capturar a Betssy Chávez: "No me tiembla la mano"

23/11/2025 / Exitosa Noticias / Política

El presidente de la República José Jerí aseguró que el gobierno evalúa la posibilidad de ingresar a la embajada de México para ejecutar la captura de Betssy Chávez, quien permanece asilada pese a la orden de cinco meses de prisión preventiva dictada en su contra.

"No me tiembla la mano"

En entrevista con El Comercio, Jerí señaló que cualquier acción que ejecute el Ejecutivo "debe pensarse conforme a los compromisos internacionales". Sin embargo, el jefe de Estado aseguró que "no se limita", pues existe un mandato judicial.

"Soy una persona abierta a todo tipo de posibilidades y decisiones. No me limito y, si tiene que ingresarse a la embajada mexicana, se hará. He demostrado con acciones concretas, que muchos no se lo esperaban, que no me tiembla la mano", sentenció.

Betssy Chávez podría ser capturada en la embajada mexicana, según el presidente José Jerí.

Frente a un posible escenario en el que se lleve a cabo una intervención que la izquierda latinoamericana podría rechazar categóricamente, el mandatario peruano asegura que "no tengo miedo cuando sé que estoy haciendo lo correcto".

Asimismo, restó importancia a la firme postura del presidente Gustavo Petro, que amenazó con retirar la embajada de Colombia del Perú si se "agrede la embajada mexicana".

Gobierno aun no define acción

Pese a esta posibilidad, Jerí Oré aseguró que su gobierno aun no ha definido una medida concreta respecto a la orden de prisión para Chávez Chino al haberse dictado recientemente, por lo que el Gabinete considera necesario meditarlo.

El mandatario señaló que el Ejecutivo aun no se pronunciará con una postura respecto al otorgamiento de un salvoconducto a la expremier, pero que consideran que se ha hecho un "mal uso del asilo político".

"No es ni un sí ni un no al salvoconducto. Me voy a tomar el tiempo, porque hay compromisos internacionales que existen y cumpliremos en su momento", aclaró.

Irrupción sería un hecho ilícito internacional, según experto

En diálogo con Exitosa, el especialista en derecho internacional, Gattas Abugattas, cuestionó las declaraciones del mandatario, señalando que el Perú debe respetar las normas diplomáticas y que el proceso de exposición del caso ante la OEA iba por buen camino.

"Hay normas internacionales que se deben respetar dentro de las relaciones diplomáticas, una de ellas es la de la protección de los locales y personas de las misiones diplomáticas. No podemos ir en contra, sería un hecho ilícito internacional", señaló.

El Presidente Jerí se mostró a favor de irrumpir en la embajada de México, donde se encuentra asilada la expremier Betssy Chávez.