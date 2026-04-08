Delcy Rodríguez anuncia un aumento salarial "responsable" para trabajadores en Venezuela

08/04/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

En un mensaje a la nación este miércoles 8 de abril, la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció un aumento salarial que entrará en vigor el próximo 1 de mayo. La medida, según afirmó, busca mejorar las condiciones de vida de trabajadores y pensionistas, en un contexto de crisis económica y de transición política tras la captura de Nicolás Maduro el pasado mes de enero.

Anunciaba cambios

Rodríguez había adelantado un día antes, martes 7 de abril, que daría un discurso sobre los "cambios que necesita Venezuela". En esa ocasión, prometió hablar de las "verdades" y del "futuro que debemos garantizar a nuestros niños y jóvenes", generando expectativa nacional e internacional. El anuncio de hoy se enmarca en esa línea de transformación, con énfasis en la recuperación del nivel de vida.

Aunque no se especificaron los porcentajes exactos, Rodríguez aseguró que el incremento beneficiaría a todos los trabajadores del sector público y privado, así como a los pensionistas. Señaló que el ajuste salarial será acompañado de medidas de protección social para los sectores más vulnerables, afectados por años de bloqueo y sanciones internacionales.

"Anuncio que el primero de mayo haremos un incremento. Y ese incremento, como lo hemos señalado, será un incremento responsable. Y igualmente, en el futuro próximo, conforme, conforme, tengamos y Venezuela cose de más recursos que permitan la sostenibilidad de la mejora salarial y del ingreso de los trabajadores, seguiremos avanzando por ese camino", declaró.

#Actualidad | Delcy Rodríguez anuncia aumento "responsable" del salario desde el 1 de mayo en Venezuela



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Pide "corregir errores del pasado"

En su discurso, Rodríguez también hizo un llamado a reconocer y "corregir errores propios del pasado" en un gesto que buscó denotar autocrítica en contraste con la retórica habitual del chavismo, al admitir fallas internas aunque sin dejar de responsabilizar en parte a las sanciones internacionales.

"Queremos recuperar el tiempo perdido, queremos recuperar el nivel de vida para nuestra población. Dar mayor protección a los menos favorecidos y allí donde las heridas sociales, causadas por el bloqueo, pudiesen tener mayor magnitud para su atención. Pido también que corrijamos errores propios del pasado: los reconocemos, los corregimos y pido no repetir", afirmó

🇻🇪 | Delcy Rodríguez: "Pido corregir los errores propios del pasado y no repetirlos".



"Queremos recuperar tiempo perdido y el nivel de vida". pic.twitter.com/UjnlAXJAvs — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) April 8, 2026

Desde que asumió la presidencia interina, Rodríguez ha impulsado medidas de apertura política y económica: excarcelación de presos, amnistías y reanudación de relaciones con Estados Unidos. El aumento salarial se suma a esta agenda de cambios, buscando legitimidad interna y respaldo popular.

El anuncio de un aumento salarial refuerza la narrativa de Delcy Rodríguez sobre la recuperación económica y la protección social. Al mismo tiempo, su llamado a corregir errores del pasado introduce un tono de autocrítica poco habitual en la política venezolana. La expectativa ahora se centra en cómo estas medidas se implementarán y si lograrán aliviar la crisis que atraviesa el país.