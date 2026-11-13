Senamhi alerta precipitaciones en la costa y sierra para las próximas horas: estas son las 14 regiones bajo alarma

13/11/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) advirtió la ocurrencia de precipitaciones de ligera a fuerte intensidad en la costa norte y sierra para las próximas horas. A continuación, te contamos los detalles en la presente nota para que puedas tomar las precauciones del caso si es que te encuentras o estás viajar a uno de los departamentos en alerta.

¿Dónde se registrarán el fenómeno climatológico?

De acuerdo con el Aviso Meteorológico N.º 467 de la entidad adscrita al Ministerio del Ambiente, se esperan la presencia de precipitaciones (lluvias) acompañadas por descargas eléctricas y ráfagas de viento con velocidades cercanas a los 40 km/h. Asimismo, para la costa norte se esperan lluvias de fuerte intensidad, principalmente en Tumbes y en la costa interior de Piura.

Según el Senamhi, el pronóstico estará vigente del domingo 15 al martes 17 de noviembre en las regiones de Áncash, Apurímac, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Pasco, Piura y Tumbes.

En ese sentido, se esperan acumulados de lluvia entre 4 y 12 mm/día en la costa norte; asimismo, entre 5 y 29 mm/día en la sierra norte, entre 6 y 13 mm/día en la sierra centro y valores cercanos a los 13 mm/día en la sierra sur. Por otro lado, se prevé la ocurrencia de granizo en zonas ubicadas por encima de los 2 800 m s. n. m. en la sierra centro y sur.

INDECI recomienda medidas de preparación

El Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), a través del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), exhortó a las autoridades de los gobiernos locales y/o regionales a revisar las rutas de evacuación, a fin de que estén despejadas y debidamente señalizadas para dirigir a la población hacia una zona segura, así como la disponibilidad de los centros de salud, compañías de bomberos y comisarías en sus jurisdicciones en caso de presentarse alguna emergencia.

Del mismo modo, recomienda a la población implementar un sistema de alerta temprana, usando silbatos, campanas, alarmas, sirenas o altoparlantes, en coordinación con las autoridades locales; además, preparar y aplicar su Plan Familiar de Emergencias.

Agrega, que, monitoreará los departamentos alertados y que se encuentra coordinando con las autoridades regionales y locales los efectos del fenómeno meteorológico, con el objetivo de salvaguardar a la población de las regiones alertadas.

Finalmente, desde la entidad exhortan a las autoridades a seguir estas recomendaciones y ejecutar las medidas de preparación necesarias, así como estar en permanente contacto con sus pobladores para brindarles la atención inmediata que puedan necesitar durante el período en alerta.