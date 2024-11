"Promete, pero no resuelve": Piura sigue con falta de agua pese a anuncio del ministro de Vivienda

03/11/2024 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

A pesar de la promesa del ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS), Durich Whittembury, Piura sigue atravesando una crisis por falta de agua. Ante ello, ciudadanos de la región norteña exigen acciones urgentes para atender la emergencia, puesto que no pueden estar un minuto más sin este recurso hídrico.

Exigen acción del Ejecutivo ante crisis hídrica

El gobierno de Dina Boluarte declaró en emergencia en 34 distritos de siete provincias de Piura por el riesgo eminente por la crisis que viven por la escasez de agua. Asimismo, el titular del Ministerio de Vivienda aseguró el abastecimiento de este recurso por la red pública.

Sin embargo, hasta el momento dicha promesa no se habría cumplido y por ello, los pobladores no dudaron en levantar su voz de protesta y exigir "medidas radicales" para no seguir pagando los "caprichos de los que sí pueden vender el agua".

"En esta semana tiene que ser porque no podemos estar un minuto más sin agua. (...) Nosotros no tenemos recursos para estar comprando (agua). Los que venden agua van y vienen, pero a mí me cobraron 80 soles por un tanque chico. ¿Por qué no hay justicia e igualdad para todos?", expresó una vecina de la Urb. Miraflores, indignada por la crisis que atraviesan.

Reportan escolares enfermos por falta de agua

Incluso, ante la llegada del ministro Durich Whittembury hasta la planta de tratamiento de Curumuy, un grupo de estudiantes de una institución educativa de la zona decidieron protestar en el frontis pidiendo agua.

Además, la directora indicó que en reiteradas veces enviaron documentos al gerente general EPS Grau, Marco Tulio Vargas Trelles, quien los atendió fingiendo no saber nada. También se reportó que existen 20 alumnos enfermos por falta de agua.

¿EPS Grau efectúa cobros pese a falta de agua?

Asentamientos humanos denunciaron falta de cisternas de las EPS Grau en medio de la crisis hídrica en Piura. Además, aseguraron que la empresa continúa efectuando los cobros pese a falta de agua. Además, revelaron que Parque de Piura y otros sectores estarían desabasteciendo el agua en otras regiones por "culpa de la EPS Grau", por lo cual, exigen que cancelen "el convenio que tienen".

"Buenísimos son para cobrar. (...) Qué sinvergüenzas que son, no cumplen con sus promesas. No sean abusivos, no sean corruptos ¡Ya estoy cansada de esto!", señaló una señora de Pachitea.

Ministro de Vivienda garantiza abastecimiento de agua

El ministro Durich Whittembury inspeccionó el reinicio de la producción de agua potable en la PTAP de Curumuy asegurando que se brindará 4 electrobombas con una capacidad de bombeo de 100 litros por segundo para poder cumplir con el abastecimiento.

Además, informó que ya cuentan con 17 camiones cisterna para repartir a diario con el agua subterránea que producen los pozos y que vienen articulando acciones con autoridades locales para asegurar el reinicio de la distribución por redes.

En ese sentido, reiteró que con la declaratoria de emergencia por la crisis hídrica, se busca dar una "inversión inmediata entre S/ 10 millones a S/ 15 millones para rehabilitar los pozos tubulares para elevar los niveles de producción".

Tras ello, los pobladores aseguran que las promesas del ministro de Vivienda no se vienen cumpliendo hasta el cierre de la nota, por lo cual, vuelven a hacer un llamado al Gobierno para que tomen medidas más radicales para dar una pronta solución a la emergencia que viven por la escasez de agua.