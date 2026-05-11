Denuncian que escolares peruanos varados en Bolivia fueron expuestos a condiciones precarias: "Se desesperaron"

11/05/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Pilar Morales, madre de un estudiante peruano que está varado en Bolivia, indicó que su hijo y otros alumnos fueron expuestos a condiciones precarias durante su estadía en el país vecino. Entre lágrimas, expresó su preocupación por la situación que afrontan los menores.

Escolares varados iban a dormir en pésimas condiciones

En comunicación con Exitosa, la señora Pilar relató el drama que vivió su hijo con sus compañeros del Colegio Nacional de Ciencias de Cusco, cuando se les quiso hacer pernoctar en un complejo polideportivo con condiciones poco salubres para los menores ante falta de espacios en otros sitios.

"Estamos agradecidos por la intención, pero no era un lugar adecuado. Ahí es donde los chicos se desesperaron más porque ya no podían, porque el local era tan deprimente. Había moho, estaba podrido, el baño estaba deteriorado. Les querían poner en un solo ambiente así a todos", dijo.

Ante estas terribles condiciones, contó que muchos escolares, entre ellos su hijo quien es alérgico, entraron en pánico y se comunicaron alarmados con sus familiares. Por suerte, comentó que los docentes y los padres de familia consiguieron gestionar un mejor lugar en coordinación con la población de Oruro.

La crisis en Bolivia no solo viene afectando a escolares de la institución cusqueña, sino también a otras delegaciones pertenecientes al colegio Glorioso de San Carlos de Puno y al colegio Independencia Americana de Arequipa.

Denuncia falta de apoyo de la Cancillería de Perú

La señora Pilar agradeció la decisión del Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia de poner en disposición vuelos humanitarios para repatriar a todos los compatriotas varados, entre ellos escolares, padres y profesores. No obstante, denunció la falta de apoyo por parte del Gobierno peruano ante esta preocupante situación.

Y es que, según relató, cuando los familiares de los compatriotas varados se comunicaron con la Cancillería de Perú, solo les dijeron que se encontraban en coordinación. Según indica, desde Lima existe un desconocimiento sobre la gravedad de la situación que atraviesa Bolivia, por lo que habrían minimizado el problema.

"Ellos esperan que tiene que pasar algo grave y recién ayudar. Esto es más que todo de la Cancillería boliviana. Solo el cónsul [de Perú] ha apoyado con el hospedaje", relató.

El bloqueo de rutas en Bolivia continúa afectando a cientos peruanos que se encuentran varados en dicho territorio. En este contexto, denuncian que se pretendió que un grupo de escolares durmieran en un polideportivo en condiciones precarias.