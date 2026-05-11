Tragedia en Junín: Fuerte choque entre camioneta y camión deja cuatro fallecidos en Huayllay

11/05/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Producto de un fuerte choque entre una camioneta y un camión se reportó el fallecimiento de cuatro personas y otra gravemente herida en la carretera Huayllay-Canta-Lima, en Junín, en la región Pasco. Asimismo, otro accidente se suscitó en la carretera de Pasco a Yanahuanca.

Fatídico accidente en Huayllay tras impacto entre camioneta y camión

El último fin de semana estuvo marcado por un fatídico accidente en plena vía Huayllay-Canta-Lima, específicamente a la altura del sector Chuquis, en la provincia de Yauli, región Junín. luego de que una camioneta cuya placa es B8J - 296 colisionó violentamente contra un camión de placa M7V - 865 que permanecía estacionado debido a fallas mecánicas.

El siniestro fue reportado aproximadamente al promediar la medianoche del último domingo 10 de mayo, cerca de la zona de la laguna Huascacocha, cuando usarios de esta vía alertaron a las autoridades de lo suscitado.

De acuerdo a la investigación preliminar, el camión se encontraba localiza en el carril derecho de la ruta cuando de forma intempestiva fue impactada en la parte posterior por el otro vehículo.

En ese sentido, el choque provocó un impacto frontal que acabó con la vida a cuatro personas, de las cuales dos fueron identificadas como Donatila Santa Cruz Estrada, de 28 años, y Denis Santa Cruz Días, de 32 años. En tanto, los otros dos occisos aún no fueron reconocidos.

Cabe señalar que, otra persona logró sobrevivir, sin embargo, resultó gravemente herida por lo que fue derivada de emergencia al Hospital Daniel Alcides Carrión de la ciudad de Cerro de Pasco, donde permanece en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) con diagnóstico reservado.

Dos jóvenes son atropellados por camioneta

En paralelo, otro accidente de tránsito se registró en Yanahuanca exactamente en el jirón 28 de julio, en el frontis del hospital de construcción Fredy Vallejo Ore, donde una camioneta Toyota Hilux de placa W6P-787 atropelló a dos jóvenes.

El impacto quedó registrado por las cámaras de videovigilancia de la zona, material clave que será incorporado para iniciar las investigaciones. Hay que señalar que las víctimas fueron identificadas como Pierina Yanela Sullca Roque (25) y Adiel Samuel Marcelo Laureano (18) quienes fueron trasladados al Hospital Regional Daniel Alcides Carrión y el conductor, identificado como Zacarias Luis Baltazar Rixe, fue detenido.

Es así que, un nuevo accidente se ha registrado en una carretera peruana, esta vez en Junín, en la región Pasco, exactamente en la vía Huayllay-Canta-Lima, donde un camioneta colisionó contra un camión que se encontraba estacionado, producto de ello cuatro personas perdieron la vida y una resultó herida.