¡Se acabó el amor! Alessa Wichtel confirma el FIN DE SU RELACIÓN con Aldo Corzo: "Hay límites que no estoy dispuesta a negociar"

12/05/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Tras semanas de intensas especulaciones en el mundo del espectáculo, la actriz Alessa Wichtel confirmó en exclusiva el fin de su romance con el capitán de Universitario de Deportes, Aldo Corzo.

Lo que comenzó como un rumor alimentado por movimientos sospechosos en redes sociales, terminó por convertirse en una ruptura oficial que pone punto final a una de las historias más seguidas por la prensa local.

El romance llegó oficialmente a su fin

Luego de que ambos eliminaran sus fotos juntos y dejaran de seguirse en Instagram, Alessa Wichtel rompió el silencio para confirmar que su relación con Aldo Corzo terminó hace algunas semanas. Con esta declaración, la actriz despeja las dudas de los usuarios y cierra un capítulo sentimental que se caracterizó por su discreción hasta el último minuto.

"Sí, mi situación sentimental cambió hace unas semanas. Aldo y yo hemos tomado caminos separados. Cierro esta etapa con agradecimiento por lo compartido. Durante la relación aprendí mucho de mí misma y también sobre los límites que no estoy dispuesta a negociar. Hoy estoy enfocada y entusiasmada con mi carrera, crecimiento personal y muchos proyectos que los van a sorprender", declaró Alessa a este medio.

Con estas palabras, la actriz no solo confirmó el final de su historia de amor con el referente de Club Universitario de Deportes, sino que también dejó entrever que sus propios límites dentro de la relación habrían sido determinantes para tomar la decisión de dar un paso al costado.

La historia de amor de Aldo Corzo y Alessa Wichtel

La historia de amor entre el capitán crema y la actriz comenzó de una manera casi cinematográfica. Según reveló el propio futbolista, el flechazo ocurrió cuando asistió al cine para ver "Sube a mi nube", película donde Alessa interpretaba a Mónica Santa María. Impactado por su actuación y belleza, Corzo (quien a sus 36 años era catalogado por muchos como uno de los "solteros eternos" del medio) decidió dar el primer paso contactándola a través de las redes sociales.

La relación se hizo pública en abril de 2023, sorprendiendo tanto a hinchas como a seguidores del espectáculo. Sin embargo, no fue hasta junio de ese año que la pareja oficializó su vínculo ante las cámaras durante el estreno de la obra "Un robo hasta las patas". Un dato curioso que siempre resaltaron sus seguidores es la coincidencia en sus calendarios: ambos cumplen años el mismo día, el 20 de mayo.

Hoy, tras el punto final de su noviazgo, Alessa Wichtel, de 31 años, se mantiene enfocada en su faceta artística y editorial. La actriz no solo destaca actualmente en el elenco de la producción televisiva "Valentina Valiente", sino que también celebra su faceta como escritora con la publicación de su segundo libro, "Todas somos María", un proyecto personal trabajado junto a su madre.