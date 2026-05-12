Reik llega al Perú con concierto sold out y fans piden nueva fecha

12/05/2026 / Exitosa Noticias / Entretenimiento

La reconocida banda mexicana Reik atraviesa uno de los momentos más importantes de su carrera y lo demuestra con cifras históricas. A pocos días de su esperado concierto en Lima, el grupo confirmó el sold out total para su presentación de este jueves 14 en Costa 21, donde miles de fanáticos peruanos disfrutarán de una noche cargada de romanticismo, nostalgia y todos sus grandes éxitos. Sin embargo, los seguidores esperan que próximamente se anuncie una nueva fecha, esta vez en un recinto de mayor capacidad como el Estadio Nacional o San Marcos.

¡Una larga lista de éxitos por donde se le mire!

Entre las canciones más escuchadas y coreadas de Reik destacan "Yo quisiera", "Noviembre sin ti", "Creo en ti", "Ya me enteré", "Perfecta", "Me niego", "Qué vida la mía", "Inolvidable", "Sabes", "Voy a olvidarte", "Te fuiste de aquí" y "Amigos con derechos", temas que han marcado a varias generaciones y que continúan siendo parte esencial de sus conciertos alrededor del mundo.

Los fans aseguran que la agrupación tiene la capacidad de llenar un recinto mucho más grande, debido a la enorme cantidad de personas que se quedaron sin entradas para el show en Costa 21. Según cifras extraoficiales, la alta demanda de boletos y los constantes pedidos por una nueva presentación reflejan el gran momento que atraviesa la banda en nuestro país. Ganadores de innumerables premios a lo largo de su carrera, todo indica que un próximo encuentro a gran escala podría concretarse muy pronto.

Llegan a Lima antes de lo esperado

Reik se alista para arribar a nuestro país en las próximas horas. Según fuentes cercanas, los artistas llegarán este miércoles por la tarde a Lima y no se descarta un posible encuentro con sus seguidores. Jesús Navarro, Julio Ramírez y Bibi Marín tienen claro que el cariño del público ha sido clave en el desarrollo de su carrera musical, motivo por el cual se muestran agradecidos y emocionados por las constantes muestras de afecto que reciben cada vez que visitan el Perú.

El concierto en Costa 21 promete convertirse en uno de los espectáculos más esperados del año, reafirmando que el romance y la música de Reik siguen más vigentes que nunca. La banda también consiguió récords históricos de venta de entradas en ciudades como Nueva York, Miami, Chicago, Washington, Dallas y Houston, consolidando además en Los Ángeles el concierto más multitudinario que han realizado en suelo norteamericano desde sus inicios.