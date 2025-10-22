Pedro Troglio explica suplencia de Diego Romero en Banfield y le da un consejo: "Que la siga peleando"

22/10/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

El arquero peruano Diego Romero, dejó Universitario de Deportes y buscó una oportunidad en el fútbol argentino, firmando por Banfield. Sin embargo, las cosas no han salido como lo esperaba y su suplencia habitual lo perjudica, por lo que su entrenador Pedro Troglio, le recomienda que siga trabajando para ganarse el puesto.

Debe ser constante

Conversando con el canal Tadokoro en Youtube, el estratega dios sus razones de porqué prefiere tener bajo el arco a Facundo Sanguinetti en lugar del canterano 'crema'. Aseguró que el golero titular de 24 años, que además es capitán, ha sido buscado por algunos clubes, por lo que necesitan a un suplente que esté en condiciones.

"Está en el fútbol argentino es joven y tiene una gran chance de jugar a futuro. Yo le diría que si vino a Argentina con ilusión, que la siga peleando. A veces la ilusión no se transforma en realidad en seis meses, hay que pelearla. Entonces, si viniste con una ilusión, que pruebes un poco más a ver si se vuelve en realidad", sostuvo Troglio.

Sobre el cambio generacional en la selección peruana, donde Diego Romero apuntaría a ser uno de los sucesores de Pedro Gallese, el estratega de Banfield considera que va por buen camino. Empero, cree que debe ser inteligente y saber esperar por su oportunidad.

"Está en una gran liga, no en una cualquiera esperando, está una liga complicada, difícil, buena, que él puede conseguir cosas importantes. Yo le diría que espere, que tenga fe, que aguante, que el momento le va a llegar, estoy seguro. Pero él tiene que ser sabio y esperar su gran momento", aseguró.

Sobre la campaña de Gorosito con Alianza Lima

Para el ex director técnico de Universitario entre 2017 y 2018, lo realizado por su compatriota y colega, Néstor 'Pipo' Gorosito con Alianza Lima es remarcable. En la Copa Sudamericana llegó a los cuartos de final, siendo eliminado por la Universidad de Chile.

"Me puso muy feliz lo que logró con Alianza, más allá de mi rivalidad futbolística, pero me encantó porque sentí como que le estaba dando esa chance al fútbol peruano que tanto buscaba. De ser un país duro a nivel internacional y la verdad que me puso muy feliz", indicó.

La llegada de Diego Romero a Banfield lo puso en la difícil situación de pelear por la titularidad en el arco. De momento, la suplencia le ha impedido mostrar con continuidad sus dotes, por lo que su entrenador, Pedro Troglio, le aconsejó no bajar los brazos.