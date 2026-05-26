Robos de motocicletas alarman a vecinos de Gregorio Albarracín por acciones de presunta banda criminal

26/05/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Los robos de motocicletas continúan generando preocupación entre los vecinos de Gregorio Albarracín, luego de que durante el último fin de semana se reportaran dos hechos delictivos con características similares. En ambos casos, los delincuentes actuaron durante la madrugada y utilizaron la misma modalidad: uno de los sujetos vigilaba la zona mientras el otro forzaba la seguridad del vehículo para sustraerlo rápidamente.

El primer caso ocurrió en la calle Las Begoñas, a pocas cuadras de la plaza Pérez Gamboa. Una motocicleta valorizada en aproximadamente 15 mil soles fue robada cerca de las tres de la madrugada. Horas después, el vehículo fue hallado abandonado en un terreno descampado del sector Chastudal, también ubicado en el distrito de Gregorio Albarracín.

El propietario del inmueble donde apareció la motocicleta señaló que encontró la puerta violentada cuando acudió a supervisar su lote, como acostumbra hacerlo cada domingo. Al ingresar, observó el vehículo cubierto con una malla y decidió reportar el hecho a Seguridad Ciudadana y posteriormente a la Policía Nacional.

Víctima denuncia falta de cámaras operativas

Otro caso similar fue denunciado por Edgard Flores, agraviado y propietario de una motocicleta robada frente a la plaza Las Américas, en la calle Simón Bolívar. Según explicó, dejó su unidad estacionada por un breve momento cuando dos sujetos encapuchados aprovecharon la ausencia para sustraerla.

"Dejé mi vehículo por unos minutos en el exterior de la vivienda y los dos sujetos habrían roto la chapa de contacto para luego huir del lugar", declaró Flores durante una entrevista radial.

El agraviado indicó que su motocicleta, una Bajaj Pulsar RS 200 de color gris oscuro, está valorizada en aproximadamente 13 mil soles. Además, lamentó que las cámaras de seguridad instaladas en la zona no estuvieran operativas al momento del robo.

"Hemos tratado de agotar todos los medios; sin embargo, nos indicaron que las cámaras de seguridad se encontraban inoperativas", manifestó el propietario afectado.

Vecinos exigen mayor seguridad

Las imágenes captadas por cámaras privadas muestran cómo los delincuentes actúan en cuestión de segundos para encender las motocicletas y huir del lugar. Incluso, en ambos casos, los sujetos presentan características similares, por lo que no se descarta que se trate de una banda dedicada al robo de vehículos menores en Gregorio Albarracín.

Vecinos del distrito expresaron su preocupación por el incremento de hechos delictivos y exigieron mayor presencia policial, así como mantenimiento permanente de las cámaras de videovigilancia instaladas por las autoridades locales. Asimismo, solicitaron reforzar los patrullajes nocturnos en zonas descampadas y avenidas poco transitadas.

Finalmente, los afectados pidieron a la ciudadanía mantenerse alerta y colaborar con cualquier información que permita identificar a los responsables de estos robos de motocicletas en Gregorio Albarracín, donde la inseguridad continúa afectando diariamente a decenas de ciudadanos.