Piura: Acribillan a integrante de conocida orquesta de cumbia cerca a su casa

25/05/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

La noche del domingo 24 de mayo, el silencio de un barrio en Pueblo Libre, Piura, se rompió con el estruendo de varios disparos. Vecinos salieron alarmados de sus casas y encontraron a un hombre tendido en el suelo, víctima de un ataque directo perpetrado por dos sicarios que llegaron en motocicleta.

El crimen, ocurrido a escasos metros de su vivienda, dejó a la comunidad consternada y en estado de indignación.

De acuerdo con testigos, los sicarios interceptaron a la víctima cuando se dirigía a una bodega cercana. Sin mediar palabra, abrieron fuego y huyeron rápidamente del lugar. La escena fue descrita como un acto de violencia calculada, que dejó a los vecinos paralizados por el miedo y la impotencia.

La identidad de la víctima

Horas después, se confirmó que el hombre asesinado era Sergio Joel Ojeda Córdova, conocido como "Chacal", jefe del staff técnico de la reconocida orquesta de cumbia Hermanos Chapoñay.

Su rol era clave en la agrupación, encargándose de la logística y el soporte técnico en cada presentación. La noticia golpeó de lleno al mundo artístico, que expresó su dolor y rechazo ante lo ocurrido. La propia orquesta comunicó el hecho en sus redes sociales:

"Tu partida deja un vacío inmenso, pero tu amor, tus enseñanzas y tu recuerdo vivirán siempre en nuestros corazones. Descansa en paz".

El mensaje fue acompañado por decenas de comentarios de seguidores que lamentaron la pérdida y exigieron justicia.

Indignación ciudadana

El crimen ha generado una ola de indignación en Piura. Vecinos señalaron que la inseguridad se ha vuelto cotidiana y que la modalidad del sicariato se ha instalado como una amenaza constante.

Este asesinato se suma a una serie de ataques similares en la región norte, donde la violencia armada ha golpeado tanto a ciudadanos comunes como a figuras públicas, siendo otro caso reciente el asesinato de Víctor Hugo Febre, alcalde de Veintiséis de Octubre, también víctima del sicariato tras el ataque de dos sujetos en moto.

Esta modalidad, cada vez más frecuente, ha puesto en evidencia la vulnerabilidad de la población y la falta de respuestas efectivas de las autoridades.

La muerte de Sergio Joel Ojeda no solo enluta a la cumbia peruana, sino que también expone la crisis de seguridad que atraviesa Piura. La indignación ciudadana por este crimen es un grito contra la impunidad y la violencia que amenaza a la sociedad.

En cada mensaje de despedida, se repite la exigencia de justicia y la esperanza de que su memoria perdure como símbolo de lucha frente a la inseguridad que golpea al país.