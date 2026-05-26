Tacna: Padres protestan por retorno de docente sancionado y riesgo de nuevo maltrato escolar

26/05/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

El presunto caso de maltrato escolar que involucra a un docente de una institución educativa primaria motivó este lunes una protesta de padres de familia en el frontis de la UGEL Tacna. Las madres demandan que las autoridades impidan el retorno del profesor Edgar Benítez Villar al colegio León Prado y garanticen la permanencia de la docente que actualmente dirige el aula. Según señalaron, la situación afecta la estabilidad emocional de los estudiantes y genera preocupación entre los padres y docentes de la institución.

Con carteles y arengas como "No queremos el regreso del profesor Edgar Benítez" y "Queremos la continuidad de la profesora Alicia", los manifestantes buscaron llamar la atención de las autoridades educativas para que atiendan su pedido.

Raiza Paredes, madre de una de las estudiantes afectadas, aseguró que los hechos denunciados ocurrieron en mayo del año pasado y habrían involucrado agresiones físicas y psicológicas contra varios menores.

"El docente agredió a cinco niños en particular. Los insultaba, les decía sonsos y burros. En el caso de mi hija, le dio una cachetada y la agarró de la cintura", afirmó.

La madre indicó que las denuncias fueron presentadas ante la institución educativa y la Policía, lo que derivó en una sanción administrativa de 180 días de cese temporal para el profesor. Sin embargo, sostuvo que dicha medida concluyó recientemente y que el docente estaría próximo a reincorporarse al mismo salón donde estudian los alumnos afectados.

Padres cuestionan decisión de la institución

Según los manifestantes, los estudiantes mostraron avances académicos y emocionales tras la llegada de la profesora Alicia, quien asumió la enseñanza del grupo desde agosto del año pasado.

"Los niños no quieren que vuelva. Se ha visto una mejora significativa y ahora tienen temor de regresar a clases si el profesor se reincorpora", expresó Paredes.

Las madres también cuestionaron la actuación de la dirección del colegio y señalaron que hasta el momento no han recibido una respuesta formal a los documentos presentados ante la UGEL Tacna.

Otra madre de familia aseguró que su hijo necesitó atención psicológica tras los hechos denunciados.

Esperan respuesta de la UGEL

Los padres solicitaron que las autoridades educativas evalúen el caso priorizando el bienestar de los estudiantes y adopten medidas que eviten una posible afectación emocional de los menores.

Mientras esperan una respuesta oficial de la UGEL Tacna, los manifestantes anunciaron que continuarán realizando gestiones para impedir el retorno del docente. Señalaron que su principal preocupación es garantizar un ambiente seguro para los escolares y evitar nuevos episodios relacionados con el presunto maltrato escolar, una situación que consideran incompatible con la labor de los docentes encargados de la formación de los niños.