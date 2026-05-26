Rodolfo Acuña: Gobierno autoriza viaje a España del ministro de Economía a importante evento de inversionistas

26/05/2026 / Exitosa Noticias / Política

El Gobierno peruano autorizó el viaje a España del ministro de Economía y Finanzas, Rodolfo Acuña Namihas, a fin de que participe en el "Roadshow PERÚ: Oportunidades de Inversión en Infraestructura y Servicios Públicos y eventos conexos", que se llevará a cabo del 4 y 5 de junio en Madrid.

Su salida del territorio nacional fue oficializada a través de la Resolución Suprema N.º 161-2026-PCM, publicada este martes 26 de mayo en edición extraordinaria del Diario Oficial El Peruano.

Encuentro fomentaría más inversiones extranjeras para el Perú

De acuerdo con lo expuesto por el citado dispositivo, la agenda contempla la realización de un evento de presentación de oportunidades de inversión, así como reuniones con inversionistas, empresas, entidades financieras y actores estratégicos del ecosistema empresarial español, con el objetivo de promover el portafolio de proyectos en infraestructura y servicios públicos que el Perú viene impulsando.

Asimismo, menciona que la participación del ministro se alinea con los objetivos de consolidar el desarrollo y la estabilidad del sistema económico, fomentar la inversión privada, mejorar la productividad y garantizar el funcionamiento eficiente de los mercados; además, permitirá dar señales de estabilidad a los potenciales inversionistas que tiene al Perú como destino de negocios.

La resolución destaca que España es uno de los mercados más relevantes para el Perú y una de las principales fuentes de inversión extranjera directa en nuestro país, enmarcadas en las empresas que han participado en los procesos promovidos por PROINVERSIÓN, vinculados al portafolio de Asociaciones Público- Privadas y proyectos en activos en infraestructura y servicios públicos, manteniendo hasta la fecha, presencia en sectores estratégicos como energía, transportes, saneamiento y salud.

Otras consideraciones del viaje

Como parte del viaje oficial que sostendrá el ministro Rodolfo Acuña del 2 al 7 de junio, su despacho estará cargo temporalmente por el titular de Energía y Minas, Waldir Ayasta Mechan, en cumplimiento del Decreto Supremo N.º 047-2002-PCM, que aprueba las normas reglamentarias sobre autorización de viajes al exterior de servidores y funcionarios públicos.

Según la resolución suprema, los gastos por concepto de pasajes aéreos y de viáticos parciales ascienden a 5,746.93 dólares y será por el presupuesto institucional del Ministerio de Economía y Finanzas.

La resolución suprema que autoriza su participación en el citado evento en España es refrendado por el presidente José María Balcázar, así como, por el primer ministro, Luis Arroyo Sánchez, y el ministro Rodolfo Acuña Namihas.

A través del viaje oficial, el ministro de Economía buscará posicionar al Perú en España y fomentar mayor inversión extranjera en nuestro país.