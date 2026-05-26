SEGUNDO SISMO se registra en el Perú HOY, martes 26 de mayo: Conoce el epicentro y magnitud, según el IGP

26/05/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Un segundo sismo ha remecido al país este martes 26 de mayo, según el reciente informe del Instituto Geofísico del Perú (IGP). Descubre dónde fue el epicentro exacto de este movimiento telúrico y además, conoce cómo actuar ante una situación similar o de mayor magnitud.

Segundo sismo hoy en Perú: ¿Dónde fue su epicentro?

El Perú se encuentra sobre el "Cinturón de Fuego del Océano Pacífico", una zona de alta actividad sísmica y volcánica, lo que ocasiona que los temblores sean recurrentes en nuestro país, tal como el que ocurrió de magnitud 3.7 en la región Arequipa, al promediar la 9:47 a. m. de hoy, martes 26 de mayo.

En ese sentido, el Instituto Geofísico del Perú (IGP), ente rector, adscrito al Ministerio del Ambiente, de las investigaciones teóricas y aplicadas en la ciencia geofísica, reportó un nuevo sismo en la "Ciudad Blanca", más precisamente a 44 km al sur (océano Pacífico) de Chala, provincia de Caravelí, región Arequipa.

De acuerdo con su más reciente reporte revelado en sus redes sociales, el movimiento telúrico de magnitud 3.6 se registró a las 12:34 m., con una profundidad de 30 kilómetros, y una latitud y longitud de - 16.25 y -74.17, respectivamente, en una intensidad de nivel II-III.

REPORTE SÍSMICO:

IGP/CENSIS/RS 2026-0314

Fecha y Hora Local: 26/05/2026,12:34:26

Magnitud: 3.6

Profundidad: 30 km

Latitud: -16.25

Longitud: -74.17

Intensidad: II-III Chala

Referencia: 44 km al S de Chala, Caravelí - Arequipahttps://t.co/TnfmLhebxO — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) May 26, 2026

¿Qué es el Combo de la Supervivencia?

De acuerdo con el INDECI, el Combo de la Supervivencia está conformado por la mochila para emergencias y la caja de reserva, las cuales deben contener provisiones básicas para que las familias afronten los primeros días de una emergencia determinada.

Es importante precisar que, la mochila de emergencia contiene artículos indispensables para que las personas puedan sobrevivir las primeras 24 horas después del suceso. En ese sentido, lo recomendable es una mochila por cada dos personas .

Por su parte, la caja de reserva lleva consigo artículos necesarios para que una familia pueda vivir del segundo al cuarto día de la emergencia , y su implementación debe estar diseñada para todos los miembros del hogar.

Teniendo en cuenta lo señalado por la entidad adscrita al Ministerio de Defensa, la mochila de emergencias debe contener los siguientes insumos:

1 litro de agua por persona.

Enlatados.

Galletas.

Una manta pequeña polar.

Alcohol en gel.

Mascarillas.

Artículos de higiene.

Linterna a pilas.

Radio portátil.

Silbato para dar alertas o avisos.

Si en caso se tenga entre los integrantes de la familia a un bebé, una mujer gestante o un adulto mayor, se deben incluir objetos como: biberones, pañales, papillas, mantas, abrigo extra, termómetro, entre otras cosas más que puedan ser requeridas.

Del mismo modo, la caja de reserva está compuesta por un botiquín de primeros auxilios, comida enlatada, botellas de agua, chocolate en barra, una manta polar, ropa, papel higiénico, linterna, radio, silbato, platos, alimentos para mascotas y dinero en monedas.

Tal como es reiterativo, durante y después de la actividad sísmica es fundamental mantener la calma, alejarse de ventanas y objetos que puedan caerse debido al movimiento telúrico, así como, permanecer en un lugar seguro y no realizar llamadas porque las líneas suelen saturarse.