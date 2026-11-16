16/11/2026 / Exitosa Noticias / Política

La presidenta Keiko Fujimori Higuchi arribará a China a las 10:20 p. m. de este lunes 16 de noviembre, para dar inicio a su nuevo viaje oficial, esta vez al continente asiático, donde participará en la 33.ª Reunión de Líderes Económicos del Foro de Cooperación Económica Asia - Pacífico (APEC) que se llevará a cabo en la ciudad de Shenzhen, República Popular China, del 17 al 19 de noviembre.

Como se recuerda, el pasado miércoles 11 de noviembre, el Senado aprobó el pedido formulado por el Poder Ejecutivo con 41 votos a favor, uno en contra y cinco abstenciones. Dicha autorización fue oficializada esa misma noche mediante la promulgación de la Resolución Legislativa N.° 32747.

Agenda de la presidenta en China

Según la agenda oficial de la jefa de Estado, a las 4:30 p. m. de mañana, martes 17 de noviembre tendrá una reunión bilateral con el presidente de China, Xi Jinping. Del mismo modo, el miércoles 18 de noviembre, a las 9:30 a. m., la presidenta sostendrá un encuentro con el presidente de Vietnam, To Lam. Asimismo, a las 12:00 m. se reunirá con el sultán de Brunéi, S. M. Hassanal Bolkiah; mientras que a las 2:00 p. m . estará en un almuerzo con el presidente de Chile, José Antonio Kast.

A las 3:30 p. m. se reunirá con los empresarios de Comex Perú y US-APEC Business Coalition. Del mismo modo, a las 5:00 p. m. tendrá una reunión bilateral con el primer ministro de Singapur, Lawrence Wong. A las 6:30 p. m. hará lo propio con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y a las 7:30 p. m. participará en la cena de bienvenida de Líderes Económicos del APEC.

Para el jueves 19 de noviembre, a las 9:30 a.m., la presidenta participará en la foto oficial del APEC y a las 9:40 a. m. estará en la reunión de líderes económicos APEC en el Shenzhen International Communication Center (ICSZ).

Posteriormente, a las 12:10 m. sotendrá una reunión bilateral con el primer ministro de Tailandia, Anutin Charnvirakul, a las 2:00 p. m. se reunirá con el jefe ejecutivo de Hong Kong, John Lee. Media hora después tendrá una reunión con la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI) Kristalina Georgieva.

A las 3:00 p. m. sostendrá una reunión bilateral con el presidente de Filipinas, Ferdinand Marcos Jr, y a las 5:25 p. m. partirá de Shenzhen con destino a Tokio, donde tiene previsto llegar a las 10:00 p. m. al Aeropuerto de Haneda.

Reuniones previstas en Japón

El viernes 20 de noviembre, Keiko Fujimori empezará su agenda a las 9:30 a. m., con una reunión con la gobernadora de Tokio, Yuriko Koike, a las 9:50 a. m. tendrá una cita con el senador Muneo Suzuki y a las 11:50 a. m. participará en la clausura del Seminario Empresarial Perú-Japón, tras lo cual sostendrá un almuerzo con representantes de la Cámara de Comercio e Industria de Japón (JCCI) y empresarios japoneses.

A las 2:00 p. m. sostendrá una reunión cumbre con la primera ministra de Japón, Sanae Takaichi. A las 3:30 p. m. estará en la ceremonia de firma de instrumentos de cooperación: gestión del riesgo de desastres y TIC; donación de vehículos para bomberos; cooperación agrícola y educativa; y minerales críticos.

Según su agenda oficial, a las 4:40 p. m. está prevista la reunión con el presidente (chairman) de Keidanren, Yoshinobu Tsutsui; a las 5:00 p. m. participará en una reunión con el diputado Yasutoshi Nishimura; media hora después también se reunirá con Yohei Sasakawa, de la Nippon Foundation; finalmente a las 6:00 p. m. se reunirá con la diputada Yuko Obuchi. Finalmente, a las 10:55 p. m. la mandataria partirá del Aeropuerto de Haneda hacia a Perú.

Finalmente, mientras dure el viaje oficial, el primer vicepresidente, Luis Galarreta, se encargará del Despacho de la Presidencia de la República, conforme al segundo párrafo del artículo 115 de la Constitución Política del Perú y a los numerales 8-A.1 y 8-A.2 del artículo 8-A de la Ley N.º 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo.