16/11/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

La cobertura de los medios internacionales en torno a la visita apostólica del papa León XIV continúa generando momentos de alta tensión en el norte peruano.

Tras los cuestionados comentarios emitidos por la comitiva periodística extranjera en Chiclayo, la respuesta de las autoridades locales no se hizo esperar, encabezada por el gobernador regional de Lambayeque, Jorge Pérez, quien salió al frente para responder duramente a las expresiones vertidas al aire.

La enérgica respuesta del gobernador regional

Lejos de dejar pasar el incidente, el gobernador Jorge Pérez arremetió sin filtros contra el periodista argentino Nelson Castro, acusándolo de buscar la provocación y de lucrar con la descontextualización de las realidades locales. Visiblemente indignado, el mandatario regional le exigió respeto y cuestionó duramente su labor profesional.

El gobernador tildó abiertamente al comunicador de "descerebrado" por enfocar su cobertura en mostrar supuestas "miserias" en lugar de resaltar el fervor y la hospitalidad de los vecinos de Chiclayo

Asimismo, reivindicó el uso cotidiano de medios de transporte como las mototaxis por parte de los ciudadanos honrados, además de señalar que, independientemente del lugar, grandes figuras pueden provenir de las mismas, como lo fue el caso del santo padre, quien pasó gran parte de su vida pastoral en la ciudad norteña.

Gobernador de Lambayeque se fue con todo contra el periodista argentino Nelson Castro, dale gracias a Chiclayo que te salvó el trasero de los ingleses. pic.twitter.com/SRaQHEdKOk — El Último Paladín 🥷 (@ultimopaladin) November 16, 2026

El titular regional emplazó al periodista a dialogar directamente con las autoridades locales para comprender las verdaderas dinámicas sociales de la ciudad y el esfuerzo diario de sus habitantes.

"Señor, usted tiene la imperiosa necesidad de venir a hablar con nosotros y decirnos qué dificultad tiene usted con Chiclayo", remarcó.

El polémico paso de Nelson Castro y los dichos sobre Chiclayo

El origen del conflicto se remonta a una transmisión en vivo realizada por el periodista Nelson Castro junto a Jonatan Viale desde las calles de Chiclayo, en las inmediaciones de la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo (USAT), durante el paso del Pontífice.

Al enfocar los alrededores, el comunicador describió el entorno urbano con calificativos que causaron profundo malestar en la población local, críticas en redes sociales y un fuerte rechazo institucional en la región norteña.

"Mirá lo que es esto: calles de tierra, mugre, todas casas a medio terminar, mal hechas, humilde. Todo un lugar de subsistencia y ciudad precaria realmente", expresó el enviado al aire.

La miseria de Nelson mostrando la pobreza de Chiclayo de modo totalmente despectivo. Una basura. Inentendible. Viejo gagá y "confuso". Un doping a la derecha (o a la izquierda) pic.twitter.com/NvPz5dPJ93 — Isidorito (@IsidoritoElRey) November 15, 2026

El entredicho político y mediático refleja la sensibilidad existente ante la cobertura internacional de zonas vulnerables en el país, evidenciando que las expresiones sobre la infraestructura urbana pueden chocar de frente con el orgullo y la identidad de una región marcada por la historia y la fe como Chiclayo.