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Senamhi alerta precipitaciones en la costa y sierra para las próximas horas: estas son las 14 regiones bajo alarma

A través de un nuevo aviso, el Senamhi advirtió la ocurrencia de lluvias y precipitaciones en 14 regiones del Perú de la costa y sierra para las próximas 48 horas.

Alerta por lluvias en la costa y sierra del Perú.
Alerta por lluvias en la costa y sierra del Perú. Difusión

27/09/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú / Actualizado al 27/09/2026

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El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) advirtió la ocurrencia de precipitaciones de moderada a fuerte intensidad en la costa norte y sierra para las próximas 48 horas. A continuación, te contamos los detalles en la presente nota para que puedas tomar las precauciones del caso si es que te encuentras o estás viajar a uno de los departamentos en alerta.

¿Dónde se registrarán el fenómeno climatológico?

De acuerdo con el Aviso Meteorológico N.º 383 de la entidad adscrita al Ministerio del Ambiente, se esperan la presencia de precipitaciones (nieve, granizo, aguanieve y lluvia), acompañadas por descargas eléctricas y ráfagas de viento con velocidades cercanas a los 50 km/h

Según el pronóstico, se espera la ocurrencia de granizo en zonas por encima de los 2 800 m s. n. m. y nevadas en localidades sobre los 3 800 m s. n. m. de la sierra centro y sierra sur. 

Del mismo modo, para la costa norte se esperan lluvias de ligera a moderada intensidad, con mayor incidencia en Tumbes y en la costa interior de Piura. A continuación, se mencionan las regiones alertas por el Senamhi: Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Junín, Lambayeque, Lima, Moquegua, Piura, Puno, Tacna y Tumbes

Para los días en mención se esperan acumulados de lluvia alrededor de 20 mm/día en Tumbes, cercanos a 6 mm/día en la costa de Piura y valores entre 8 mm/día y 25 mm/día en la sierra norte, entre 9 mm/día y 14 mm/día en la sierra centro, entre 8 mm/día y 15 mm/día en la sierra sur.

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INDECI recomienda medidas de preparación

El Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), a través del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), exhorta a las autoridades de los gobiernos locales y/o regionales a revisar las rutas de evacuación, a fin de que estén despejadas y debidamente señalizadas para dirigir a la población hacia una zona segura, así como la disponibilidad de los centros de salud, compañías de bomberos y comisarías en sus jurisdicciones en caso de presentarse alguna emergencia.

Del mismo modo, recomienda a la población implementar un sistema de alerta temprana, usando silbatos, campanas, alarmas, sirenas o altoparlantes, en coordinación con las autoridades locales; además, preparar y aplicar su Plan Familiar de Emergencias

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Agrega, que, monitoreará los departamentos alertados y que se encuentra coordinando con las autoridades regionales y locales los efectos del fenómeno meteorológico, con el objetivo de salvaguardar a la población de las regiones alertadas. 

Finalmente, desde la entidad exhortan a las autoridades a seguir estas recomendaciones y ejecutar las medidas de preparación necesarias, así como estar en permanente contacto con sus pobladores para brindarles la atención inmediata que puedan necesitar durante el período en alerta.

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