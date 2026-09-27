Capturan a un condenado a cadena perpetua mientras paseaba en bicicleta en Chiclayo

27/09/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Durante una intervención inopinada de control y patrullaje, efectivos de la Policía Judicial de Chiclayo lograron la captura de Wilmer Iván Carrasco Manayalle, de 35 años de edad, quien transitaba por la vía pública a bordo de una bicicleta como si no tuviera cuentas pendientes con la justicia.

El operativo se ejecutó en la intersección de las calles Yupanqui y Los Quipus, en el distrito de La Victoria, momento en el que las autoridades policiales procedieron a verificar su identidad y corroborar que sobre él pesaba una orden de captura por ejecución de sentencia.

Detalles del condenado

Según información judicial, Carrasco Manayalle registra una orden de captura y una sentencia firme a cadena perpetua emitida por el Segundo Juzgado Penal Colegiado de Chiclayo, en el marco del Expediente N° 13781-2019. Los delitos por los cuales fue condenado de manera definitiva corresponden a robo agravado, tenencia ilegal de armas de fuego y apropiación ilícita.

De acuerdo con los antecedentes del caso, el detenido se desempeñaba como miembro de la organización criminal "Los Malditos del Seco al Paso", desempeñando un rol activo en incursiones delictivas ejecutadas bajo las modalidades de pasajero a bordo, secuestro al paso y atraco a mano armada.

La banda criminal a la que pertenecía

Esta detención se suma a las acciones del sistema de justicia contra dicha red delictiva, la cual sufrió un duro golpe judicial a finales de 2024. En aquel proceso, la Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada (FECOR) de Lambayeque obtuvo un total de 56 sentencias a cadena perpetua distribuidas entre diez de los cabecillas e integrantes clave del grupo criminal, tras acreditarse su responsabilidad en al menos 22 asaltos y secuestros sistemáticos.

El modus operandi de "Los Malditos del Seco al Paso", consolidado desde el año 2017, consistía en captar a ciudadanos a la salida de discotecas y zonas de entretenimiento en Chiclayo, Trujillo y el distrito de La Victoria mediante falsos servicios de taxi.

Una vez que la víctima subía al vehículo, los delincuentes la retenían con violencia y bajo amenaza con armas de fuego para apoderarse de sus tarjetas, dinero y bienes de valor. El expediente de esta banda también puso al descubierto la infiltración en las fuerzas del orden, derivando en la condena de malos elementos de la Policía Nacional por delitos de encubrimiento personal.

Wilmer Iván Carrasco Manayalle

Luego de su captura en La Victoria, Carrasco Manayalle fue trasladado a la sede policial correspondientes para realizar las diligencias de ley. Posteriormente, será puesto a disposición del órgano jurisdiccional requirente para ordenar su reclusión inmediata en un establecimiento penitenciario, donde cumplirá la sanción de por vida dictada en su contra.