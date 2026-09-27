Rosalía y modelo francesa son captadas de la mano y protagonizan beso durante paseo

27/09/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La cantante catalana Rosalía fue captada recientemente junto a la modelo francesa, Loli Bahía durante una salida de compras, en una aparición pública marcada por protagonizar un beso que fue difundido en redes sociales. Las imágenes muestran a las dos compartiendo un momento cercano, fuera de sus compromisos profesionales.

Rosalía es captada junto a modelo francesa

Rosalía, quien suele acaparar las miradas cada vez que aparece en público, protagonizó en esta ocasión una escena mucho más cotidiana junto a una modelo francesa llamada Loli Bahía. A través de redes sociales se difundieron unas fotografías de ambas figuras pasando un día de compras en el que son muy cercanas y protagonizan un beso.

Como parte de la salida, la intérprete de "Despechá" se mostró animada mientras compartía este momento con la modelo europea, con quien mantiene una estrecha relación que ha sido notada por sus seguidores en redes sociales. La naturalidad de la escena llamó la atención de quienes lograron captar las imágenes.

Las fotografías muestran a Rosalía y Loli Bahía recorriendo distintos establecimientos y compartiendo momentos de complicidad. A diferencia de sus habituales apariciones vinculadas con presentaciones musicales, eventos de moda o actividades profesionales, esta salida estuvo marcada por un ambiente más relajado en la vía pública.

Rosalía y Loli Bahía recientemente captadas muy animadas durante un día de compras. pic.twitter.com/TyQNXU6U31 — LUX TOUR (@MOTOMAMlTOUR) September 26, 2026

Salida luego que finalizara su gira mundial

Las imágenes difundidas se dan tras la finalización de la gira mundial de la artista, quien mantuvo una intensa agenda profesional mientras visitaba diferentes ciudades y países para cumplir con compromisos relacionados con su carrera musical. Por ello, este tipo de momentos fuera de los escenarios permiten verla en un contexto más cotidiano y fuera de los reflectores.

Por su parte, Loli Bahía, modelo de origen francés, también ha construido una trayectoria vinculada al mundo de la moda y ha coincidido con Rosalía en diferentes espacios públicos y a través de redes sociales. La cercanía entre ambas ha despertado el interés de sus seguidores, especialmente luego de las recientes fotografías que han protagonizado juntas.

Finalmente, la cantante catalana Rosalía volvió a ser protagonista de las cámaras, tras finalizar su gira mundial, aunque esta vez no por una presentación musical o un evento internacional, sino por una salida de compras junto a Loli Bahía, modelo francesa, con quien compartió una jornada cotidiana en la que protagonizaron un beso, lo que generó especulaciones sobre un posible nuevo romance a la vista.