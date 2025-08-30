Sismo de magnitud 5.0 remece Ica en horas de la noche: Conoce AQUÍ el epicentro

30/08/2025 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

La noche de este último sábado 30 de agosto, un sismo sacudió el sur de nuestro país, exactamente en Ica. Un movimiento que remeció y generó susto entre los ciudadanos del lugar en medio de las celebraciónes por el Día de Santa Rosa de Lima.

Sismo sacude Ica

Dos sismos de considerable magnitud han remecido Ica esta noche. Según el primer reporte del Centro Sismológico Nacional del Instituto Geofísico del Perú (IGP), informó de un temblor de magnitud 5.0 en la escala de Richter que se registró a las 22:59 horas. El movimiento telúrico se registró a 81 kilómetros al Sur de Marcona, en Nazca, Ica.

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2025-0577

Fecha y Hora Local: 30/08/2025 22:59:42

Magnitud: 5.0

Profundidad: 28km

Latitud: -16.04

Longitud: -75.44

Intensidad: III Marcona

Referencia: 81 km al S de Marcona, Nazca - Ica — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) August 31, 2025

El reporte de IGP precisó que el sismo tuvo una profundidad de 28 kilómetros y una intensidad de nivel III. Respecto a ello, el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional, del Instituto Nacional de Defensa Civil (COEN-INDECI), precisó que el punto exacto del epicentro se produjo en el mar peruano.

Por su parte, la Marina de Guerra del Perú señaló que el movimiento telúrico registrado en Ica no representa peligro de tsunami en el litoral peruano.

Noticia en desarrollo...