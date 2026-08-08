Tragedia en la carretera Cusco - Arequipa: más de 10 fallecidos tras choque entre miniván y tráiler

08/08/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Un aparatoso choque entre una miniván de transporte público y un traíler dejó el saldo de al menos doce personas fallecidas en la carretera Cusco - Arequipa. Además, otras personas resultaron heridas de gravedad por el fuerte accidente,

Fatal choque entre miniván y tráiler en la carretera Cusco - Arequipa

El fatídico accidente de tránsito se registró durante aproximadamente a las 2:00 a.m. de este sábado, 8 de agosto, en el distrito de Pallpata, en la provincia de Espinar, Cusco, dejó como saldo más de 10 personas fallecidas y heridos de gravedad.

El siniestro se produjo en la vía que conecta ambas regiones sureñas, donde una miniván, que cubría la ruta desde Challhuahuacho hacia Arequipa, colisionó contra la parte posterior de un camión remolque. Producto de ello, el vehículo menor resultó con múltiples daños en la parte posterior.

La emergencia movilizó a agentes de la Policía de Carreteras quienes acudieron hasta el lugar de los hechos y procedieron a auxiliar a un varón y cinco mujeres a quienes trasladaron de emergencia al hospital de Espinar para recibir atención médica inmediata.

Además, de acuerdo al reporte preliminar de las autoridades, se halló sin vida al conductor de la miniván quien fue identificado como Raúl Rómulo Huamaní Enríquez, de 36 años, y otras personas más.

En diálogo con la prensa, el jefe de la División de Orden Público y Seguridad de la Región Policial del Cusco, el coronel Carlos Guizado, brindó mayores detalles de la cifra de fallecidos y heridos.

"Este accidente ha ocurrido a la altura del kilómetro 250 a la altura de la red vial Espinar - Condoroma, es una miniván que venía de Challhuahuacho, Apurímac, y pasaba a Arequipa. No tenemos todavía la cantidad de pasajeros que estaban siendo trasladados. (...) tenemos que lamentar el deceso de 13 personas. Hay 4 heridos que han sido trasladados al hospital de Arequipa", señaló.

Investigarán las causas del choque entre la miniván y el tráiler

Hasta la escena del accidente de tránsito, llegó personal del Ministerio Público para realizar el levantamiento e identificación de los fallecidos mientras se investigan las causas y circunstancias del accidente.

Por el momento, las causas que provocaron esta colisión aún no han sido determinadas oficialmente. Las autoridades correspondientes tendrán que recopilar las evidencias, someter a evaluación el lugar y determinar cómo ocurrió el impacto.

También, se espera que las pesquisas permitan conocer las condiciones en la que se transportaban ambas vehículos previo al accidente. En tanto, los cuerpos de los muertos pasarán por el procedimiento correspondiente para poder realizar la identificación y la posterior entrega a sus seres queridos.

Más de 10 personas perdieron la vida y otras resultaron heridas luego de un aparatoso choque entre una miniván de transporte público y un tráiler. El siniestro suscitado en la carretera que une Cusco con Arequipa movilizó a la Policía de Carreteras donde contabilizaron a las víctimas mortales y trasladaron a los afectados al hospital de Espinar.