Tragedia tras sismo de magnitud 4.4 en Junín: reportan un fallecido en Socos tras desprendimiento de rocas

08/08/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Se reportó un fallecido en el sector de Socos, en el distrito de Chupuro (Huancayo), tras el desprendimiento de rocas sobre una camioneta debido al sismo de magnitud 4.4 que se registró el viernes 7 de agosto, en la región Junín.

Roca cayó sobre camioneta tras sismo de 4.4 y deja un fallecido

Junín no deja de temblar. De acuerdo a los últimos reportes del Instituto Geofísico del Perú (IGP), un sismo de magnitud 4.4 se registró al promediar las 6:11 p.m. del día de ayer, viernes 7 de agosto, a 19 kilómetros al sur de Chupaca, con una profundidad de 11 kilómetros.

El movimiento alcanzó una intensidad de III-IV en la escala de Mercalli. Si bien en un inicio se anunció que no habían víctimas por la magnitud del movimiento telúrico que sacudió el Valle del Mantaro, conforme pasaron las horas y el avance de las diligencias de las autoridades, se reportó que, lamentablemente, el sismo generó el desprendimiento de rocas.

Una roca se desprendió de un cerro y cayó sobre una camioneta que transitaba por el sector de Socos, en el distrito de Chupuro. El conductor del vehículo, identificado como Franklyn Olivera Huamán (30) y que retornaba hacia Huancayo junto a sus familiares, fue trasladado de emergencia a un puesto de salud, pero llegó sin signos vitales.

Dos sismos en Junín sorprendieron ayer, 7 de agosto.

Otro desprendimiento dejó tres heridos tras el sismo en Junín

Otro ocupante de la camioneta también resultó herido y recibió la atención médica correspondiente. La emergencia no terminó con ese accidente, sino que se reveló que un segundo desprendimiento de rocas provocado tras la réplica en otro punto del sector de Socos, dejó dos heridos.

Un motociclista que iba con su acompañante fue alcanzado por una roca y la unidad terminó cayendo hacia un barranco. El conductor de la moto sufrió graves lesiones, entre ellas una fractura en un brazo, por lo que tuvo que ser llevado de emergencia a un hospital de Huancayo, donde permanece bajo atención médica.

Piden mantener la calma tras sismos en Junín

La zona sigue siendo evaluada aún por las autoridades debido al riesgo de nuevos desprendimientos. Las rocas que permanecen sobre la vía ya vienen siendo retiradas y se dispuso la restricción parcial del tránsito mientras se verifica la estabilidad del terreno.

Minutos después del movimiento telúrico de 4.4; a las 7:06 p.m. se registró otro sismo de magnitud 3.7, según el IGP, por lo que los especialistas no descartan que la región de Junín continúe sintiendo diversos temblores de la misma o mayor intensidad por lo que llamaron a la población a tomar las medidas correspondientes para evitar daños mayores.

Es así como tras el sismo de magnitud 4.4 que se registró ayer, 7 de agosto, en Junín, se reportó que la réplica dejó un fallecido y al menos tres heridos por el deslizamiento de rocas en el sector de Socos, debido a la intensidad del movimiento telúrico.