Tacna: Dirección Desconcentrada de Cultura ejecuta limpieza de emergencia tras pintas en el Arco Parabólico

La Dirección Desconcentrada de Cultura (DDC) de Tacna inició este miércoles 18 de febrero una jornada de limpieza y restauración de emergencia en el Arco Parabólico, luego de que presuntos hinchas del Club Alianza Lima realizaran pintas, afectando el patrimonio cultural ubicado en pleno centro histórico de la región fronteriza.

Intervención urgente

Desde tempranas horas, un equipo de 12 personas, entre quienes destacaron especialistas en conservación, técnicos y personal obrero, se desplegó para ejecutar una limpieza técnica sobre el granito del monumento.

En ese sentido, el director de la DDC, Daniel Zegarra, explicó que la acción debía realizarse sí o sí con la inmediatez del caso para evitar daños permanentes al principal símbolo que tiene la región Tacna.

"Cada hora que pasa, el sol hace que la pintura se adhiera con mayor fuerza a la piedra volcánica, complicando su retiro y poniendo en riesgo el material original", precisó el funcionario.

Limpieza el Arco Parabólico de Tacna.

Vale destacar, que para la intervención se empleó agua deionizada y alcohol en cantidades controladas, aplicados con dispersores especiales con la finalidad de no afectar la integridad del monumento.

Acusan falta de apoyo municipal

Pese a que el último domingo 15 de febrero se registraron 123 grafitis en distintas calles del Cercado de Tacna, desde la Plaza de la Mujer hasta el Paseo Cívico, y habiendo notificado este incidente a la municipalidad, Dante Zegarra denunció que no obtuvieron una respuesta ni apoyo logístico.

"Es una obligación de la municipalidad ejecutar estas acciones en la zona monumental; sin embargo, decidimos actuar de oficio para evitar un daño irreversible", enfatizó.

Frente a estos casos, la DDC asume íntegramente los costos de la limpieza con su propio presupuesto y personal. El caso del Arco Parabólico se suma a una problemática mayor que involucra otros inmuebles del centro histórico, como la Pileta Ornamental de Tacna.

Finalmente, anunciaron que tomarán acciones legales contra los responsables por poner riesgo el patrimonio cultural de Tacna.