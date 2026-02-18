Vecinos de Calana rechazan proyecto de agua y alcantarillado que beneficiaría a 11 inmobiliarias: Generaría desabastecimiento

18/02/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

El último martes 17 de febrero, aproximadamente 200 vecinos del distrito de Calana, región Tacna, protestaron frente a la municipalidad distrital en rechazo a la aprobación de un proyecto de servicio de agua y alcantarillado, el cual -según dirigentes- favorecería a 11 empresas inmobiliarias.

En ese sentido, exigieron al Concejo Municipal liderado por el alcalde Enrique Taquila Huarina, a que presente un recurso de apelación por la vulneración a sus derechos fundamentales, al señalar que el acceso al servicio se vería más crítico de lo que acusan a la fecha.

Exigen explicaciones

Tras conocerse el cuestionado proyecto en la zona limítrofe de nuestro país, los moradores de más de 30 asociaciones llegaron a la sede del Gobierno local para exigir explicaciones a sus autoridades, debido a que actualmente solo reciben entre dos y tres horas diarias de servicio.

Ante un eventual racionamiento, quien alertó la aprobación del proyecto fue la regidora Jessica Taylin Quispe Ururi. En esa misma línea, Jorge Gamarra, presidente de la Asociación Central de Pecuarios de Calana, señaló que la medida afectaría directamente a su sector.

"Días anteriores aprobaron un acuerdo municipal para un proyecto de ampliación de agua potable y alcantarillado para inmobiliarias. Nos han alertado que la zona pecuaria será afectada con el racionamiento porque la capacidad de la planta de tratamiento no se abastece", declaró.

Momentos de tensión

La indignación ha sido tan grande en el distrito tacneño, que durante la jornada protesta se vivieron momentos de tensión cuando un grupo de pobladores intentaron ingresar a la sede edil, el cual tuvo que requerir la presencia y resguardo del personal de Serenazgo y de la Policía Nacional del Perú (PNP).

Según los vecinos, el acuerdo fue aprobado por el burgomaestre y los regidores Sandro Cahui, Luis Rivera, Delia Ticona y Felipa Cotrado. La única concejal que votó en contra fue Jessica Taylin Quispe Ururi.

Cabe señalar que, para presentar una apelación se requieren dos firmas; en ese sentido, están a la espera de conseguir el apoyo de otro segundo regidor para dar inicio del trámite y lograr dejar sin efecto el mencionado proyecto.

Los vecinos manifestaron estar a la expectativa y lamentaron que sus propias autoridades no les hayan dado la cara al momento de exigir el respeto a sus derechos y por haberles dado su confianza en las elecciones de octubre del 2022.