Paro macrorregional este 18 y 19 de febrero en La Oroya no se levanta tras censura a José Jerí

El presidente del Comando Unitario de Lucha de Junín, Raúl Ariste, manifestó que a pesar de que se haya censurado a José Jerí el paro macrorregional que se anunció para el 18 y 19 de febrero, bloqueando La Oroya, se realizará de todas formas. Exigen la ejecución de la nueva Carretera Central, postergada por años. "No hay marcha atrás, el paro continúa", precisó.

Paro este 18 y 19 de febrero

La Carretera Central se verá bloqueada este 18 y 19 de febrero como medida de protesta para garantizar la continuidad del proyecto de la Nueva Carretera Central.

La medida fue adoptada por diversas regiones que han esperado, durante décadas, la realización de este megaproyecto estratégico para la integración y conectividad hacia la zona central del Perú.

El dirigente Ariste precisa que respalda la salida de José Jerí y que este no sería un impedimento para la realización del paro programado para estas dos fechas mencionadas.

"Que mejor que hayan sancionado a un gran lobista, a un presidente que no merecía estar en el cargo ni un minuto más. Hay una medida de lucha que comienza el día de mañana, no hay marcha atrás, el paro continúa", precisó.

Según indica el presidente del Comando Unitario de Lucha de Junín la movilización contará con la participación de dirigentes desde la Selva Central, La Merced, Tarma, Chanchamayo, quienes exigen que se de la continuidad de la obra y se destine los fondos económicos necesarios para su construcción.

Exigen construcción y cuestionan a autoridades del MTC y MEF

Luego que el pasado 3 de febrero, el MTC resolviera el contrato de acuerdo Gobierno a Gobierno (G2G) suscrito con Francia, los ciudadanos advirtieron que se podría dar la paralización de esta infraestructura. Razón por la cual se motivó a una movilización pacífica de 48 horas.

Entre otros de los cuestionamientos se resalta que se ha asignado un presupuesto de apenas S/ 190 millones para la Carretera Central pese a que se solicitó S/ 318 millones, recorte que debe ser explicado por las autoridades involucradas.

Para dar explicaciones sobre los criterios del recorte técnico y la actual situación del acuerdo G2G, el Congreso debatirá en los próximos días la admisión de dos mociones de interpelación contra la ministra de Economía y Finanzas, Denisse Miralles, y el ministro de Transportes y Comunicaciones, Aldo Prieto.