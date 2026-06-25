Accidentes de tránsito dejan dos fallecidos y dos heridos en Tacna

25/06/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

El primer accidente ocurrió en la noche del martes 23 en la avenida Emancipación, en Alto de la Alianza. Jorge Luis Merlín Quispe (34), integrante de la empresa de mototaxis Los Rebeldes, perdió la vida luego de que la unidad que conducía impactara violentamente contra la parte posterior de un camión Volvo estacionado junto a la berma. Según información policial, la mototaxi descendía por la vía cuando, por causas que aún son materia de investigación, colisionó por alcance contra el vehículo pesado. Personal del SAMU acudió al lugar, pero solo pudo confirmar el deceso del conductor. Tras las diligencias correspondientes, el fiscal de turno autorizó el levantamiento del cadáver para su traslado a la morgue central.

Atropello con fuga en Pachía

Horas después, del miércoles 24 en Pachía, Orestes Quenta Almanza (61) falleció tras ser atropellado por un vehículo cuyo conductor huyó sin prestar ayuda. El cuerpo fue hallado tendido sobre la avenida Arias y Aragüez. Durante las pericias se encontraron huellas de arrastre de aproximadamente cinco metros. Además, la intensa camanchaca que cubría la zona habría reducido considerablemente la visibilidad. La policía y fiscalía llegaron al lugar para las diligencias.

Extranjero resulta herido

Posteriormente, en la avenida La Cultura, en Gregorio Albarracín. Robert Alonso Dávila Núñez (33), de nacionalidad boliviana, sufrió lesiones luego de ser alcanzado por una de las llantas de un bus de la ruta 1 mientras realizaba labores. El herido fue trasladado al Hospital Hipólito Unanue por personal del SAMU. Tras los exámenes médicos se descartaron fracturas o lesiones graves, por lo que solicitó su alta voluntaria.

Vehículo termina volcado en la Costanera

Finalmente, un hombre que indicó llamarse Jahir Gustavo (25) señaló que protagonizó un accidente en el kilómetro 7 de la carretera Costanera. El conductor aseguró que realizó una maniobra para evitar atropellar a varias personas que presuntamente se enfrentaban con armas blancas en plena vía. "Perdí el control cuando intenté esquivarlas", relató el joven. El vehículo terminó volcado y con severos daños materiales. Aunque manifestó presentar molestias en el hombro izquierdo, decidió no acudir a un centro médico. Las autoridades continúan investigando los hechos.