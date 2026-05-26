Mundial 2026: Joven es estafado con 'paquetón' de figuras del álbum con sobres... pero de anís

26/05/2026 / Exitosa Noticias / Virales

La fiebre por el álbum del Mundial 2026 ha dejado una historia insólita que rápidamente se volvió viral: un joven denunció que al comprar un paquetón de figuritas de la marca "3 Reyes", en lugar de sobres con stickers recibió bolsas de té de anís.

El hecho, compartido en redes sociales, generó a la par indignación y risas, pero también puso en evidencia la magnitud de la piratería que rodea esta edición alternativa al Panini.

"Le tocó repetidas"

El comprador mostró cómo el paquetón, aparentemente sellado y legítimo, contenía únicamente bolsas de té de anís en lugar de figuritas. El video generó múltiples comentarios ironizando el hecho: "Le tocó puras repetidas", comentaron algunos, en referencia a que todos los sobres fueran iguales.

La estafa no solo expuso la vulnerabilidad de los consumidores frente a revendedores informales, sino que también abrió la discusión sobre la falta de controles en un mercado que mueve miles de soles cada semana. La decepción del joven, aunque viral, se convirtió en símbolo de la desconfianza que empieza a crecer entre coleccionistas, quienes temen ser víctimas de fraudes similares.

Encima le tocó puras repetidas.🤣 pic.twitter.com/8FYrtOq2fc — Solo pasa en Perú 🇵🇪 (@solopasaenperu) May 26, 2026

¿Cómo identificar sobres falsos?

Creadores de contenido y canales dedicados a comparar productos originales y falsificados han advertido que los sobres de "3 Reyes" presentan diferencias claras cuando son falsos:

El empaque es más suelto y menos compacto.

es más suelto y menos compacto. La parte trasera de las figuritas muestra la marca del papel adhesivo usado en la impresión, algo que no ocurre en las originales.

de las figuritas muestra la marca del papel adhesivo usado en la impresión, algo que no ocurre en las originales. El recorte del papel es menos pulido y la resolución de las fotos es inferior.

Estas señales permiten a los coleccionistas detectar irregularidades antes de abrir los sobres, aunque muchos compradores terminan engañados por la similitud superficial con los originales.

Otro método detectado es la manipulación de cajas de paquetes. Usuarios advierten que revendedores llegarían a extraer los sobres originales y los reemplazan por falsos, colocando un sello de seguridad de menor calidad pero similar a primera vista. Cabe decir que estos paquetes se ofrecen en internet entre 90 y 110 soles, lo que incrementa el riesgo de estafas masivas.

Falsificadores pueden usar adhesivos de seguridad falsos para vender productos pirata.

El fenómeno no es exclusivo de Perú. En Brasil, la policía incautó miles de paquetes Panini falsificados, y en Lima ya se habían detectado imitaciones de la edición oficial, incluyendo las figuritas de la promoción con Coca-Cola. Ahora, la edición "3 Reyes", más económica, también se convierte en blanco de la piratería, demostrando que el mercado paralelo no discrimina marcas ni precios.

El caso del joven que recibió bolsas de té en lugar de figuritas es una muestra del ingenio y la desfachatez de quienes buscan lucrar con la fiebre mundialista. Tanto Panini como "3 Reyes" enfrentan el mismo problema: falsificaciones que afectan la confianza de los coleccionistas y ponen en riesgo la experiencia de completar el álbum.

La recomendación es clara: revisar empaques, acabados y detalles antes de comprar, porque en esta fiebre del Mundial, la pasión puede convertirse en decepción.