CHALLAPALCA: COMUNIDAD DE MAURE EXIGE RETIRO DEL PENAL POR CONTAMINACIÓN

30/07/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Challapalca, Maure y la contaminación siguen marcando la agenda de preocupación para los pobladores de la comunidad campesina de Maure. Así lo sostuvo su presidente, Marcial Laura, quien aseguró que, pese a las conversaciones sostenidas con funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), la posición de la población continúa siendo el traslado definitivo del penal de máxima seguridad ubicado en la zona altoandina de Tacna.

Laura explicó que durante las últimas reuniones participaron representantes del INPE, autoridades municipales y dirigentes comunales para abordar el impacto ambiental que generan las aguas residuales provenientes del establecimiento penitenciario.

"La postura de la comunidad de Maure es, definitivamente, el retiro del penal de Challapalca", afirmó el dirigente.

INPE plantea planta de tratamiento

Según indicó Marcial Laura, uno de los pedidos formulados por el INPE consiste en obtener un terreno para la futura construcción de una planta de tratamiento de aguas residuales, infraestructura que busca reducir el impacto ambiental generado durante años por los desbordes hacia el río Maure.

El dirigente reconoció que actualmente existen algunos trabajos orientados a evitar que las descargas lleguen directamente al cauce del río.

Sin embargo, precisó que la comunidad aún no ha debatido ni aprobado una eventual donación o venta del terreno solicitado para dicho proyecto.

Preocupación por posible ampliación del penal

Uno de los aspectos que más inquieta a los comuneros es la capacidad proyectada para la futura planta de tratamiento.

Marcial Laura señaló que, según la información brindada verbalmente por funcionarios del INPE, la infraestructura tendría capacidad para atender aproximadamente a mil personas.

"Eso nos hace pensar que no solamente se está considerando el penal actual, sino una futura ampliación. Esa situación nos preocupa", expresó.

Aunque reconoció que se trata de una interpretación de la comunidad, sostuvo que la magnitud del proyecto genera dudas sobre los planes a largo plazo para el establecimiento penitenciario.

Exigen remediación ambiental

El dirigente recordó que durante años la comunidad ha denunciado la contaminación del río Maure, situación que habría ocasionado pérdidas de ganado y afectaciones en la fauna acuática, incluyendo la desaparición de truchas en algunos sectores.

Por ello, sostuvo que la prioridad inmediata debe ser la recuperación ambiental antes de continuar cualquier conversación relacionada con nuevos proyectos.

Piden unidad regional para retirar Challapalca

Respecto al reciente anuncio del Gobierno sobre posibles cambios en la administración de los establecimientos penitenciarios, Laura señaló que cualquier reforma institucional no garantiza por sí sola una mejora en la seguridad.

A su juicio, el principal problema continúa siendo la permanencia del penal de Challapalca en territorio tacneño.

El dirigente hizo un llamado al gobernador regional, alcaldes, organizaciones civiles y ciudadanía a trabajar de manera conjunta para impulsar el retiro del establecimiento penitenciario.